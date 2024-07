47.000 κρύσταλλοι Swarovski κοσμούν την φανταχτερή στολή των αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει πολλά ρεκόρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά στο Παρίσι σημείωσαν ένα... διαφορετικό.

Η θρυλική γυμνάστρια των ΗΠΑ Σιμόν Μπάιλς επέστρεψε στη δράση στο Παρίσι και ήταν σαν να μην έλειψε ποτέ από την αγωνιστική δράση καθηλώνοντας το κοινό με τις επιδόσεις της.

Η Μπάιλς έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής την υψηλότερη βαθμολογία στα προκριματικά του σύνθετου ατομικού με 59.566 βαθμούς (άλμα: 15.800 β., ασύμμετρους ζυγούς: 14.433 β., δοκός: 14.733 β. και ασκήσεις εδάφους: 14.600 β.), επίσης βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στις ασκήσεις εδάφους και άλμα και δεύτερη καλύτερη στη δοκό, με την Κινέζα Τσόου Γιατσίν με 14.866 β να έχει την πρωτιά.

Έτσι, λοιπόν, η Μπάιλς εντυπωσίασε τους πάντες και σε αυτό συνέβαλλε και η φανταχτερή στολή που φορούσε κατά τη διάρκεια της επίδειξης της, μια στολή που δεν έχουμε δει ποτέ στους Ολυμπιακοί Αγώνες.

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, 47.000 κρύσταλλοι Swarovski είναι διάσπαρτοι στα οκτώ διαφορετικά κορμάκια που φορούν τα μέλη της αμερικανικής εθνικής ομάδας!

🚨 USA gymnasts are wearing most expensive Olympic uniform of all time at 2024 Games in Paris pic.twitter.com/96YHv4b4G2