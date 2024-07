Μετά τις οργισμένες αντιδράσεις στα social media, το video από την Τελετή Έναρξης στο Παρίσι «εξαφανίστηκε» από το επίσημο κανάλι στο Youtube.

Το επίσημο βίντεο της Τελετής Έναρξης του Παρισιού 2024 φαίνεται να έχει διαγραφεί από τον λογαριασμό των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς οι αντιδράσεις των θεατών αυξάνονται σε όλο τον κόσμο- με τους χρήστες στα social media να συρρέουν για να επαινέσουν την επίδειξη της Αθήνας 2004, η οποία παραμένει στο κανάλι.

Οι χρήστες στο Twitter παρατήρησαν ότι βίντεο από την Τελετή Έναρξη έχει «πέσει» και τώρα υπάρχει μια κενή μαύρη οθόνη που αναφέρει «αυτό το βίντεο δεν είναι διαθέσιμο».

🔥🚨#BREAKING

The International Olympic Committee (IOC) has taken down the official opening ceremony video of the #Olympics from its YouTube channel. The video, which included scenes with drag queens, was removed following a decision by the IOC to address concerns raised by… pic.twitter.com/CwY8JgxKv1