Η Βιότι και οι Gojira ενώθηκαν στη σκηνή της τελετής έναρξης.

Το γαλλικό μέταλ συγκρότημα «Gοjira» τραγούδησε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, με εκατομμύρια βλέμματα παγκοσμίως να είναι στραμμένα πάνω τους και για πρώτη φορά ενώθηκαν στοιχεία όπερας και μέταλ μουσικής.

Πρόκειται για μια μπάντα, η οποία το 2016 και το 2021 έλαβε δύο βραβεία Grammy για τα άλμπουμ «Gramma» και «Fortitude», ενώ έχουν συμμετάσχει και σε παγκόσμιες περιοδείες με μερικά από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα, όπως οι Metallica και οι Slipknot.

Η ροκ σκηνή πάντως κατέχει τη μερίδα του λέοντος στις τελετές έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς μεταξύ άλλων το 2012 στο Λονδίνο ο σπουδαίος Πολ ΜακΚάρτνεϊ, οι «Queen» και οι «Μuse» είχαν δώσει το παρών, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στη σκηνή της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε μαζί με την γαλλική μπάντα Gojira, και η τραγουδίστρια της όπερας Μαρίνα Βιότι. Ωστόσο, η έναρξη του τραγουδιού με την αποκεφαλισμένη Μαρία Αντουανέτα προκάλεσε πολλά σχόλια.

