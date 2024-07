Αγανακτισμένος ταξιδιώτης έχασε τις αποσκευές του και δημιούργησε ιστοσελίδα για να ξεφτιλίσει τις αεροπορικές εταιρίες

Προγραμματιστής δημιούργησε έναν ιστότοπο για να ντροπιάσει τις αεροπορικές εταιρείες, αφού κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού έχασε τις αποσκευές της φίλης του.

Ένας άνδρας πήρε την κατάσταση στα χέρια του, αφού μια αεροπορική εταιρεία έχασε τις αποσκευές της φίλης του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Αντί να ξεσπάσει με ένα οργισμένο email, επέλεξε να δημιουργήσει έναν ολόκληρο ιστότοπο που θα αποκαλύπτει κάθε μέρα την άθλια εξυπηρέτηση ορισμένων αεροπορικών εταιρειών.

Ο επιχειρηματίας Pieter Levels είναι ο άνθρωπος πίσω από το Luggage Losers. Ο ιστότοπος είναι ακριβώς αυτό που γράφει στην ετικέτα του, παρέχει πλούσια δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα ποσοστά απώλειας αποσκευών σε όλο τον κόσμο.

✨ I made a new site called



🧳 💨 https://t.co/Jm4ChY05B4



It's a live ranking of airlines by how much luggage they are losing right now



So you can avoid flying with them (and hopefully they can improve)



Airlines losing most luggage rn:

🇮🇳 Air India

🇮🇪 Aer Lingus

🇬🇧 British… https://t.co/GHIgtIB1Iw pic.twitter.com/069r3BNR79