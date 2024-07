Οι Duran Duran απογείωσαν την Πλατεία Νερού σε μία συναυλία που κανείς δεν θα ξεχάσει

Μία από τις πιο συναρπαστικές συναυλίες του καλοκαιριού από το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr.

Από νωρίς άνθρωποι όλων των ηλικιών πλησίαζαν προς το Φάληρο. Οι θρυλικοί Duran Duran, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της pop μουσικής στον πλανήτη, θα έρχονταν στη χώρα μας για μία μοναδική εμφάνιση η οποία υποσχόταν πολλά από τη στιγμή που την ανακοίνωσε το Release Athens Festival. Βλέπετε, η παρέα από το Birmingham είναι μία από αυτές που παραδοσιακά λατρεύει το ελληνικό κοινό. Μαζί τους ήταν και ο ταλαντούχος JC Stewart.

Το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr

Εμείς είχαμε την τύχη να παρεισφρήσουμε στον μαγικό κόσμο των Duran Duran από το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr και το ταξίδι μας έγινε ακόμη πιο συναρπαστικό. Η πλατφόρμα όπου μπορεί κανείς να βρει όλα τα αγαπημένα παιχνίδια αριθμών του ΟΠΑΠ (ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, SUPER 3 και ΠΡΟΤΟ) είναι εφέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, χορηγός στο Release Athens Festival και κάνει τις συναυλιακές εμπειρίες ακόμη πιο ιδιαίτερες!

Το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr

Pro tip: Τα νέα δωρεάν παιχνίδια που προσφέρει το opaponline.gr είναι ό,τι πρέπει για να περάσεις την ώρα σου όσο περιμένεις να εμφανιστεί στη σκηνή ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης! Μάλιστα, αν θες να ζήσεις κι εσύ μια αντίστοιχη VIP εμπειρία στις πιο hot συναυλίες του καλοκαιριού, μπορείς να διεκδικήσεις δωρεάν διπλά εισιτήρια μέσω του opaponline.gr. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να βρεις εδώ.

Το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr

Οι δείκτες των ρολογιών είχαν περάσει για λίγα λεπτά τις 10, όταν ακούστηκαν στην Πλατεία Νερού οι πρώτες νότες από τις μουσικές των Duran Duran. Δευτερόλεπτα αργότερα έκαναν μία πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή σκορπώντας ενθουσιασμό σε όλους τους παρευρισκόμενους οι οποίοι περιμέναν υπομονετικά εδώ και πολλά χρόνια για αυτή ακριβώς τη στιγμή.

Το “White Boys” εκτόξευσε τη χορευτική διάθεση στα ύψη. Ακολούθησαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας: το “Invisible”, το “Black Moonlight”, το εκπληκτικό “Come Undone”, το συγκινητικό “Ordinary World”, το “Girls on Film” και το απογειωτικό “Rio”. Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να κάνουμε στο “Save a Prayer” που ήταν μία συναυλιακή εμπειρία που δεν θα ξεχάσει κανείς από τους χιλιάδες που βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού. Κι αν είχαμε όλοι πολλές προσδοκίες από μία τόσο μεγάλη μπάντα, οι Duran Duran τις ξεπέρασαν.

Το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr

Ο ήχος ήταν κρυστάλλινος, η διάθεση όλων στη σκηνή στα ύψη και το setlist ακριβώς αυτό που έπρεπε. Η επικοινωνία όλης της μπάντας με το κοινό ήταν από το πρώτο δευτερόλεπτο εξαιρετική και αυτό είναι κάτι που παραδέχτηκε από το μικρόφωνο και ο Simon Le Bon, ο οποίος ήταν φανταστικός σε κάθε εκδοχή του performance του. Από το τραγούδι και την αγάπη που εξέφρασε για το κοινό μέχρι τα αστεία για τη ζέστη και τον καιρό στην Ελλάδα.

Τελικά, όταν πια τα φώτα της σκηνής έκλεισαν, στην επιστροφή για το σπίτι, έβλεπες παντού χαμογελαστούς ανθρώπους που συχνά περπατούσαν σιγοτραγουδώντας ο ένας στον άλλον κάποιο από τα κομμάτια που μόλις είχαν ακούσει από την αγαπημένη τους μπάντα.

Το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr

Αυτή ήταν μία συναυλία που χρωστούσαμε στον έφηβο εαυτό μας. Όπως λένε και οι ίδιοι… “you don't have to dream it all just live a day”.