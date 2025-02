«Πάγωσε» το κοινό του ο Billy Joel: Έχασε την ισορροπία του και σωριάστηκε στη σκηνή (vid)

Ένα ατύχημα του Billy Joel πάνω στη σκηνή την ώρα που τραγουδούσε τρόμαξε τους θαυμαστές του.

Τρόμαξε το κοινό του ο Billy Joel κατά την διάρκεια συναυλίας του στις ΗΠΑ. Ο 75χρονος τραγουδιστής είχε μια άσχημη πτώση στη σκηνή «παγώνοντας» το πλήθος που παρακολουθούσε.

Ο 75χρονος τραγουδιστής έδινε συναυλία στο θέρετρο Mohegan Sun, στο Στάμφορντ του Κονέκτικατ το περασμένο Σάββατο, όταν έχασε την ισορροπία του. Ο Billy Joel ερμήνευε το τραγούδι του «It's Still Rock and Roll to Me» όταν σκόνταψε προς τα πίσω και έπεσε ανάσκελα, προκαλώντας ανησυχία στο κοινό.

Ο καλλιτέχνης βοηθήθηκε από την μπάντα του και κατάφερε να συνεχίσει το υπόλοιπο σόου και να τραγουδήσει ένα ακόμη τραγούδι για τους θαυμαστές του.

Ένας από τους παρευρισκόμενους είπε για το περιστατικό: «Έδειχνε αδύναμος περπατώντας στη σκηνή. Κάποια στιγμή, χρησιμοποιούσε τη βάση του μικροφώνου ως μπαστούνι. Ανησύχησα πολύ γι' αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας».