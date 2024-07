Επιβάτης εγκλωβίστηκε στην τουαλέτα αεροπλάνου: Το σημείωμα της αεροσυνοδού για να τον καθησυχάσει

Εφιαλτική ήταν η πτήση για έναν επιβάτη, ο οποίος κλειδώθηκε στην τουαλέτα του αεροπλάνου με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Οι πτήσεις μπορεί να είναι μια αγχωτική εμπειρία στις καλύτερες στιγμές, αλλά για έναν επιβάτη, μια πτήση μετατράπηκε σε έναν αξέχαστο εφιάλτη. Ένας επιβάτης της πτήσης SG-268 της SpiceJet, που ταξίδευε από τη Βομβάη προς το Μπανγκαλόρ, βρέθηκε παγιδευμένος στην τουαλέτα του αεροπλάνου καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το περιστατικό, το οποίο συνέβη νωρίτερα φέτος, ξεκίνησε λίγο μετά την απογείωση της πτήσης από το αεροδρόμιο της Βομβάης. Ο επιβάτης πήγε στην τουαλέτα μόλις έσβησαν οι πινακίδες με τις ζώνες ασφαλείας. Ωστόσο, προς απογοήτευσή του, σύντομα συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για να φύγει.

Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος της πτήσης και των συνεπιβατών του να τον απελευθερώσουν, η πόρτα παρέμεινε κλειστή. Καθώς τα λεπτά περνούσαν, η κατάσταση γινόταν όλο και πιο αγχωτική για τον επιβάτη, ο οποίος δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραμείνει στον περιορισμένο χώρο για το υπόλοιπο της πτήσης.

Spice jet crew slipped this note to the passenger stuck in the toilet for one hour due to doors jammed.



Your take? pic.twitter.com/9rBlH8VcBd