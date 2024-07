Η γιορτή του μεγαλύτερου αγώνα ορεινού τρεξίματος Zagori Mountain Running έφτασε

Ο τόπος πίσω το βουνό ετοιμάζεται για ακόμα μία χρονιά να υποδεχτεί την κορυφαία γιορτή του μεγαλύτερου trail running event βουνού της χώρας, του 13ου Zagori Mountain Running, που θα διεξαχθεί στο Ζαγόρι, στις 19-21 Ιουλίου 2024 με αφετηρία και τερματισμό το χωριό Τσεπέλοβο.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών αναμένεται και φέτος να επισκεφτούν το Ζαγόρι και να θαυμάσουν το φαράγγι του Βίκου και τον ποταμό Βοϊδομάτη που αποτελούν σήμερα τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου, τη χαράδρα του Αώου και τις ψηλές και επιβλητικές κορυφές της οροσειράς της Τύμφης που ανήκουν στο σύστημα προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, την εντυπωσιακή Δρακόλιμνη, όπως επίσης, να αντικρίσουν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας και να τρέξουν στα 46 πανέμορφα χωριά του Ζαγορίου, σκαρφαλωμένα σε απόκρημνες πλαγιές, με εντυπωσιακά πέτρινα αρχοντικά, λιθόστρωτα καλντερίμια και σκάλες, τοξωτά γεφύρια και πλούσια παράδοση, που δεν θα αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο.

Παραλαβή αριθμών & πακέτων συμμετοχής

Από την Πέμπτη 18 Ιουλίου, οι συμμετέχοντες δρομείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πακέτα τους από το κατάστημα της Fifth Element (Δαγκλή 2 & Παπάζογλου, Ιωάννινα) 18:00-21:00 και την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουλίου από το Γυμνάσιο Τσεπελόβου 12:00-22:00 και 10:00–20:00 αντίστοιχα.

Η επίσημη έναρξη του φετινού Zagori Mountain Running θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 19:00 μ.μ. με το καλωσόρισμα και την παρουσίαση του αγώνα από την οργανωτική επιτροπή της διοργάνωσης, τη Μάρα Καλογήρου, τον Βασίλη Τζουμάκα και τον Αλέξανδρο Καλογήρου. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση για το συλλεκτικό βραχιολάκι του Zagori Mountain Running 2024 που φέτος θα ενισχύσει το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) – «Χάρισε ζωή», διαθέτοντας όλα τα έξοδα για την εργαστηριακή ανάλυση και αποθήκευση των δειγμάτων που θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια των ημερών του αγώνα από την εθελοντική ομάδα “Dream Team – Χάρισε ζωή”.

Εν συνεχεία, στις 19:30 μ.μ., θα γίνει η τεχνική ενημέρωση των αγώνων TeRA & 33km από τον Τεχνικό Διευθυντή του αγώνα Βασίλη Τζουμάκα και τον πρωταθλητή μαραθωνίου και ορεινού τρεξίματος Δημήτρη Θεοδωρακάκο. Η βραδιά θα κλείσει με το Melissa Pasta Party για τους αθλητές του TeRA στο Γυμνάσιο Τσεπελόβου με την υποστήριξη των ζυμαρικών Melissa και της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη.

Αγωνιστική Δράση

Το Σάββατο 20 Ιουλίου, στις 05:00 π.μ., θα δοθεί η εκκίνηση του αγώνα Tera (60km), με μήκος 60 χιλιομέτρων και θετική υψομετρική διαφορά κοντά στα 4.000 μέτρα.

Την ίδια μέρα, στις 07:30 π.μ., θα γίνει η εκκίνηση του Half Marathon (21km), μιας μοναδικής διαδρομής που διασχίζει 4 παραδοσιακά χωριά και γεφύρια όπως του Χάτσιου, του Κόκκορου και το Τρίτοξο.

Το μεσημέρι, στις 14:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί το 2ο κατά σειρά Melissa Pasta Party και γεύμα αποκατάστασης για τους αθλητές 33km και TeRA με την υποστήριξη των ζυμαρικών Melissa και της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη.

Στις 19:00 μ.μ. το απόγευμα, θα γίνει ο αγαπημένος αγώνας των μικρών φίλων, το ΖΑΓΟΡΑΚΙ με την υποστήριξη του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ.

Στις 20:15 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η τεχνική ενημέρωση για τον αγώνα των 33km και θα ακολουθήσουν οι απονομές των αγώνων TeRA, 21km και 5km.

Η εκκίνηση του αγώνα Fun (5km) θα δοθεί στις 21:00 μ.μ. το βράδυ. Πρόκειται για μια κυκλική διαδρομή γύρω από το χωριό του Τσεπελόβου (+240 μέτρα θετικής υψομετρικής), μέτριας δυσκολίας, ιδανική για όλους όσοι θέλουν να ξεκινήσουν την ενασχόλησή τους με το ορεινό τρέξιμο.

Την Κυριακή 21 Ιουλίου, στις 06:30 π.μ., θα δοθεί η εκκίνηση του αγώνα Zagori Classic Race (33km). Πρόκειται για τη νέα εκπληκτική διαδρομή 33 χιλιομέτρων που περιλαμβάνει 2.100 μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς, περνάει από 7 χωριά του Ζαγορίου και αποτελεί μια απίστευτη ευκαιρία να ανακαλύψετε τα όριά σας και να απολαύσετε την ομορφιά του ορεινού τοπίου.

Στις 08:45 π.μ., θα ξεκινήσει ο αγώνας Forest (10km). Ένας από τους ομορφότερους αγώνες επιλογής στη φετινή διοργάνωση του Zagori Mountain Running καθώς δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να τρέξουν σε ένα μοναδικό δασικό τοπίο, αλλά είναι και μια ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία των δασών και την ανάγκη να διατηρούμε την ισορροπία μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας και της φύσης.

Μην ξεχνάμε ότι φέτος για πρώτη φορά, θα διεξαχθεί ο αγώνας Challenge (60+33km), που είναι στην ουσία ο συνδυασμός 2 αγώνων: του TeRA (60km) και του Zagori Classic Race 33km (33km). Δημιουργήθηκε για όλους εκείνους τους αθλητές που επιθυμούν να έρθουν αντιμέτωποι με την πρόκληση του να τρέξουν 2 αγώνες back-to-back, ξεπερνώντας τα προσωπικά τους όρια.

Η φετινή γιορτή θα κλείσει με τις απονομές των 10km, 33km και του Challenge στο Τσεπέλοβο.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ ενυδατώνει και αναζωογονεί όλους τους δρομείς και εθελοντές!

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στηρίζει και φέτος τον αγώνα Zagori Mountain Running, ως Μεγάλος Χορηγός, προσφέροντας την απαραίτητη ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε όλους τους αθλητές, ενώ παραμένει και Ονομαστικός Χορηγός του παιδικού αγώνα ΖΑΓΟΡΑΚΙ. Το ΖΑΓΟΡΙ δε θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη διοργάνωση δεδομένης της σταθερής προσήλωσης της εταιρείας στην προώθηση του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας, παράλληλα με την υγιεινή διατροφή την οποία υπηρετεί με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα του. Και σε αυτόν τον τόπο, «πίσω από το βουνό», το νερό το λέμε ΖΑΓΟΡΙ.

Μοναδικές δράσεις από τη The North Face

Για ακόμη μια χρονιά, η κορυφαία outdoor εταιρεία ένδυσης και εξοπλισμού, The North Face, θα βρίσκεται στο πλευρό του 13ου Zagori Mountain Running ως Μεγάλος Χορηγός. Η ομάδα της The North Face, θα υποστηρίξει τις προσπάθειες όλων των δρομέων, στα ειδικά cheer-up areas που θα διαμορφωθούν, εμψυχώνοντάς τους σε κάθε τους βήμα, ενώ οι αθλητές που θα ολοκληρώσουν τους αγώνες TeRA και Classic Race 33km θα λάβουν μοναδικά δώρα από την εταιρεία, που θα τους θυμίζουν τη δύναμη, την επιμονή, το πάθος και τις προκλήσεις που ξεπέρασαν με επιτυχία. Οι επισκέπτες θα μπορέσουν να θαυμάσουν και να δοκιμάσουν από κοντά στο περίπτερο της The North Face τη σειρά VECTIV Summit Pro, ενώ παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία στους μικρούς explorers να δοκιμάσουν, για ακόμα μία χρονιά, τις δυνατότητές τους και να διασκεδάσουν με ασφάλεια στον τοίχο αναρρίχησης της The North Face.

Το κορυφαίο κατάστημα της Fifth Element πρωταγωνιστεί και ευαισθητοποιεί

Η εταιρεία Fifth Element, παραμένει σταθερά Μεγάλος Χορηγός του Zagori Mountain Running από την πρώτη του κιόλας διοργάνωση, προσφέροντας χρηματικά έπαθλα και δωροεπιταγές στους αθλητές. Όλα αυτά τα χρόνια, δραστηριοποιείται με πάθος στο εμπόριο ποιοτικών αθλητικών & outdoor ειδών. Το κατάστημα Fifth Element συμβάλλει και φέτος ενεργά στην προστασία της φύσης και τον σεβασμό προς το περιβάλλον, ενισχύοντας το έργο του Εθνικού Δρυμού Βίκου–Αώου. Μέρος των εσόδων από την αγορά του φετινού συλλεκτικού Buff® του Zagori Mountain Running 2024, Tymfi’s seven summits, που είναι αφιερωμένο στις 7 πιο εμβληματικές κορυφές του όρους Τύμφη, θα δοθούν για τον σκοπό αυτό. Το Buff® είναι διαθέσιμο για αγορά από το ηλεκτρονικό και το φυσικό κατάστημα Fifth Element: https://www.fifthelement.gr/el-buff-zagori-race-2024-original-136694-555-10-00

Τα ξεχωριστά έπαθλα των νικητών

Τα φετινά έπαθλα των νικητών των αγώνων είναι χειροποίητα γλυπτά, φτιαγμένα από γύψο και ρητίνη, από τη Χριστίνα Σωτηροπούλου και τον Ιωάννη Κόκκαλη, Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών Ιωαννίνων, τα οποία δημιουργήθηκαν στο Εργαστήριο Γλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα γλυπτά αντιπροσωπεύουν τη φυσική ομορφιά των εμβληματικών πέτρινων κορυφών του όρους Τύμφης σε πλήρη αρμονία με τη μοναδική Δρακόλιμνη που αποτελεί σύμβολο του νερού. Η επιλογή των υλικών και η δημιουργική διαδικασία τα καθιστά πραγματικά ανεκτίμητα.

