Μυστήριο με θανατηφόρα πτώση καθαρίστριας από τον τρίτο όροφο: Σοκάρει η στιγμή που πέφτει στο κενό (vid)

Τραγικό τέλος βρήκε μια καθαρίστρια όταν έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο κτιρίου, έπειτα από επαφή που είχε με έναν άνδρα (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Ένα σοκαριστικό βίντεο από την Ινδία κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου, καθώς έχει καταγραφεί ο θάνατος μιας καθαρίστριας από κάμερα ασφαλείας.

Η άτυχη γυναίκα έπεσε από τον τρίτο όροφο κτιρίου και βρήκε τραγικό τέλος. Η Gudiya Devi εργαζόταν σαν καθαρίστρια στο κτίριο. Κάποια στιγμή όπως φαίνεται στο βίντεο έκανε ένα σύντομα διάλειμμα για ξεκουραστεί.

Τότε την πλησίασε ένας άνδρας, ο οποίος φαίνεται να την ακουμπάει στον ώμο. Η γυναίκα χάνει την ισορροπία και της και πέφτει στο κενό, ενώ ο άνδρας με τον οποίο συνομιλούσε καταφέρνει να πιαστεί από το μπαλκόνι και να σκαρφαλώσει πίσω στον όροφο.

Στη συνέχεια ακολουθούν στιγμές πανικού με τους υπόλοιπους εργαζόμενους να τρέχουν για τη βοηθήσουν. Η αστυνομία της περιοχής ερευνά το περιστατικό, αλλά δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Woman falls off third floor of a complex in Maharashtra's Dombivli.



This happened while the woman was with her friends. Another of her friends was saved by bystanders.



The woman was identified as Gudiya Devi, who worked as a cleaner in the building. She is survived by a son… pic.twitter.com/tfKpjHFn4U