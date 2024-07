Apple και Nvidia χρησιμοποίησαν YouTube videos χωρίς άδεια για να εκπαιδεύσουν την ΑΙ τους!

Apple και Nvidia τροφοδότησαν την ΑΙ τους με YouTube videos χωρίς να ειδοποιήσουν τους δημιουργούς.

Οι μεγάλες εταιρείες της αγοράς τεχνολογίας εργάζονται στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και συνεχίζουν να την τροφοδοτούν για να την εκπαιδεύσουν.

Όπως φαίνεται, μερικές από αυτές χρησιμοποίησαν 173 χιλιάδες videos από το YouTube χωρίς να πάρουν άδεια από τους δημιουργούς τους για την εκπαίδευση της ΑΙ τους.

Η νέα έρευνα του Proof News αποδεικνύει πως μέσω της μη κερδοσκοπικής εταιρείας EleutherAI, Apple, Nvidia και Anthropic «τάισαν» το σενάριο και τα κείμενα από YouTube videos 48 χιλιάδων (και πλέον) καναλιών.

Σε αυτά περιλαμβάνονται γνωστοί creators όπως οι Marques Brownlee και MrBeast, αλλά και μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα όπως οι New York Times, το BBC και το ABC News.

Apple has sourced data for their AI from several companies



One of them scraped tons of data/transcripts from YouTube videos, including mine



Apple technically avoids "fault" here because they're not the ones scraping



But this is going to be an evolving problem for a long time https://t.co/U93riaeSlY