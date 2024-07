H Why Not μετέφερε με ενθουσιασμό το μήνυμά της και στη Σκύρο!

Η Why Not είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει ως όραμα να συνδυάσει δράση με διασκέδαση και, πάνω απ’ όλα, με εκπαίδευση και να περάσει, έτσι, μια νέα φιλοσοφία στο περιβαλλοντικό κίνημα.

Μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα που σηματοδότησε το 1ο Marathon Clean Up, στον Μαραθώνα και τον καθαρισμό της παραλίας «Αυλάκι», στο Πόρτο Ράφτη, η Why Not συνεχίζει να διαδίδει το μήνυμά της: είναι καλύτερο να μάθουμε να μην πετάμε σκουπίδια, από το να μαζεύουμε σκουπίδια!

Σ’ αυτό το πλαίσιο, στις 4,5 και 6 Ιουλίου, μια ομάδα 19 νέων εθελοντών, έδωσε τη δυναμική της παρουσία στην πρωτοβουλία του, επίσης πρωτοποριακού, Skyros Project.

Εξοπλισμένοι από τη Why-Not με καπέλα, μπλούζες, τσουγκράνες , γάντια και ό,τι άλλο ήταν απαραίτητο, οι εθελοντές μας συμμετείχαν μαζί με πολλούς ακόμα συμμετέχοντες του Skyros Project σε πολλές δράσεις καθαρισμού δρόμου (από το κέντρο της Σκύρου προς το λιμάνι), παραλίας (Σαρακίνικο), αλλά και παρείχαν σημαντική βοήθεια σε υποβρύχιο καθαρισμό του λιμανιού στο Αχίλλι της Aegean Rebreathe καθώς και του χώρου γύρω από απ’ αυτό.

Απολογισμός της δράσης ήταν πολλές σακούλες σκουπιδιών, βάρκες, λάστιχα, καρέκλες, καπάκια, γόπες τσιγάρων και αμέτρητα χαμόγελα και αγκαλιές!

Οι δραστηριότητες είχαν, βέβαια και την ψυχαγωγική τους διάσταση, με κολύμπι, χορό και φαγητό, αλλά και την, πολύ σημαντική, εκπαιδευτική τους, με ομιλίες, μεταξύ άλλων, από την Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Σκαναβή, Πρόεδρο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συνιδρύτρια του Skyros Project, την Ανδρομάχη Μπούνα- Βάιλα, διδάσκουσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον Καθηγητή Ευστράτιο Παπάνη, την Αντιπρόεδρο του ECOCITY Πειρασμάκη Χριστιάνα και την Επιστημονική Επικεφαλής του ECOCITY, Έρη Μπιζάνη, τον Διευθυντή της Why-Not Χρίστο Παπαθεοδώρου, τον Αδαμάντιο Σκορδίλη, Χημικό Μηχανικό Διδάκτορα Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου του Βερολίνου, τον Καθηγητή Παναγιώτη Καράνη της Ιατρικής Σχολής Κολονίας και τον Διευθυντή του Aegean Rebreath, Γιώργο Σαρελάκο.

Απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Σκύρου, Κυριάκο Αντωνόπουλο και έτερο συνιδρυτή του Skyros Project, για την πολύτιμη βοήθειά του, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, που συμμετείχε στην τελετή αποφοίτησης των εθελοντών.

Ευχαριστούμε, επίσης τους Χορηγούς και υποστηρικτές μας:

* Την SNE, Σκύρος Ναυτική Εταιρεία για τη μεταφορά.

* Τη DOLΕ για τα μπλουζάκια των εθελοντών.

Στη δράση συνεργάστηκαν οι φορείς και οργανώσεις Skyros Project, Aegean Rebreath, ECOCITY και Why-Not.