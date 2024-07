Αν και η σύντομη επιστροφή της στο προσκήνιο επιβάρυνε την υγεία της, η φαίνεται ότι η Κέιτ Μίντλετον δεν αφήνει την ασθένειά της να μπει εμπόδιο στην αγάπη της για το τένις.

Μετά την αιφνιδιαστική εμφάνισή της στο Trooping the Colour τον Ιούνιο, η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε σήμερα στο βασιλικό θεωρείο του Wimbledon για να παρακολουθήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Κάρλος Αλκαράζ να αναμετρώνται στον τελικό.

Η Κέιτ Μίντλετον έφτασε στο Wimbledon ιδιαίτερα χαρούμενη, επιστρέφοντας θριαμβευτικά στη δημόσια ζωή. Στο πλευρό της ήταν η κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ. Η Κέιτ έγινε δεκτή από το πλήθος του Centre Court με θερμό χειροκρότημα καθώς πήρε τη θέση της στο βασιλικό θεωρείο.

Μάλιστα, η πριγκίπισσα έλαβε το ίδιο θερμό χειροκρότημα και κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίου στον Κάρλος Αλκαράθ.

