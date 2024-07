Πέθανε η Shannen Doherty, η «Μπρέντα» από τη διάσημη σειρά «Beverly Hills»

Πέθανε μετά από τη μάχη της με τον καρκίνο, σε ηλικία 53 ετών.

Έφυγε από την ζωή η Shannen Doherty, η «Μπρέντα» από τη διάσημη σειρά «Beverly Hills».

Ήταν 53 ετών και έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση έκανε γνωστή δημοσιογράφος του People.

«Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια», επιβεβαίωσε η δημοσιογράφος Leslie Sloane.

