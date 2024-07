Χαμός με τις θεωρίες συνωμοσίας για την επίθεση σε Τραμπ: Πράκτορας έδιωχνε τον κόσμο από πίσω του (vid)

Με αίματα στο πρόσωπο ο πρώην πρόεδρος ύψωσε τη γροθιά του και κάλεσε το πλήθος «να πολεμήσει», οι συγκεντρωμένοι τον επευφημούσαν.

Ένας χαμός επικρατεί στα social media με πολλές θεωρίες συνωμοσίας, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο (13/7), κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην Πενσιλβάνια.

Οι περισσότερες από αυτές μάλιστα, συνοδεύονται από βίντεο τα οποία οι χρήστες χρησιμοποιούν ως «απόδειξη-επιχείρημα» των λεγόμενών τους. Αξίζει να σημειωθεί πως προφανώς τίποτα δεν είναι επίσημο, ούτε αποδεικνύονται όσα γράφονται.

Μια από αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και συνοδεύεται από βίντεο, αναφέρει πως «Κυκλοφορούν φήμες ότι η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ήταν μια "εσωτερική δουλειά". Προσέξτε τι κάνει ο πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών λίγα δευτερόλεπτα πριν!».

Rumors are circulating that the Trump assassination attempt was an inside job after the release of this angle. Pay attention to what the secret service agent does seconds before! pic.twitter.com/y5KhZUlVJR