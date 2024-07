Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Διευκρινίσεις για την εξαήμερη εργασία κλήθηκε να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο CNN.

Η δημοσιογράφος του CNN Τζούλια Τσάτερλι, κάλεσε τον πρωθυπουργό να εξηγήσει τι συμβαίνει με την εξαήμερη εργασία, τονίζοντας ότι για το ζήτημα η Ελλάδα απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου και πως βάσει των όσων έχει διαβάσει πρόκειται για μύθο.

«Χαίρομαι που συμφωνείτε μαζί μου ότι πρόκειται για μύθο. Η Ελλάδα δεν έχει εξαήμερη εβδομάδα εργασίας. Η Ελλάδα έχει εβδομάδα πενθήμερης εργασίας» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας:

«Προσφέρουμε, μάλιστα, στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να εργάζονται τέσσερις ημέρες, εάν συμπληρώνουν τις 40 ώρες και εφόσον το συμφωνήσουν με τον εργοδότη τους. Μόνο κάτω από έκτακτες συνθήκες, στις επιχειρήσεις που λειτουργούν 7 ημέρες ανά εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο -πρόκειται για μια πολύ μικρή μειονότητα-, με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου, συμφωνία μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη και με σημαντική προσαύξηση στις αποδοχές, μπορεί να προστεθεί έκτη ημέρα απασχόλησης».

