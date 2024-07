Εξαήμερη εργασία: Τι γράφει ο διεθνής Τύπος

Η εισαγωγή της εξαήμερης εργασίας στην Ελλάδα έρχεται σε μια εποχή που πολλές χώρες πειραματίζονται ή έχουν υιοθετήσει άλλα μοντέλα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ευημερίας των εργαζομένων.

Η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισήγαγε την εξαήμερη εργασία, προκαλώντας αντιπαραθέσεις και ανάμεικτες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Ο νέος κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου, αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης στη χώρα, αλλά αντιμετώπισε σημαντικές επικρίσεις από εργατικά συνδικάτα και πολιτικούς παρατηρητές.

Σύμφωνα με το CNBC, ο κανονισμός ψηφίστηκε ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου εργατικών νόμων πέρυσι και επιτρέπει στους υπαλλήλους των ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες όλο το 24ωρο να εργάζονται επιπλέον δύο ώρες την ημέρα ή μια επιπλέον οκτάωρη βάρδια. Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να επεκτείνει την παραδοσιακή 40ωρη εβδομάδα εργασίας σε 48 ώρες για ορισμένες επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στους τομείς της εστίασης και του τουρισμού εξαιρούνται από την πρωτοβουλία για την εξαήμερη εργασία.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει χαρακτηρίσει το μέτρο ως «φιλικό προς τους εργαζόμενους» και «βαθιά προσανατολισμένο στην ανάπτυξη», υποστηρίζοντας ότι αποσκοπεί στη διασφάλιση της κατάλληλης αποζημίωσης για την υπερωρίες και στην αντιμετώπιση του ζητήματος της αδήλωτης εργασίας. Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ένα βήμα προς τα πίσω για τους Έλληνες εργαζόμενους, οι οποίοι ήδη εργάζονται τις περισσότερες ώρες στην ΕΕ, κατά μέσο όρο 1.886 ώρες ετησίως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Αντίθετα, το Truthout παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, περιγράφοντας το νέο νόμο ως μέρος μιας νεοφιλελεύθερης ατζέντας που διαιωνίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι. Το πρακτορείο τονίζει ότι η εξαήμερη εργασία εφαρμόζεται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και επιτρέπει στους εργοδότες να υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα, με την επιπλέον ημέρα να πληρώνεται με το 140% του ημερομισθίου.

Το Truthout επικρίνει τη χρονική στιγμή που θεσπίστηκε ο νόμος αυτός, σημειώνοντας ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση με θετικά αποτελέσματα. Παρά τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρώπη, η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή, περίπου στο 61% του μέσου όρου της ΕΕ και στο 55% του μέσου όρου της ευρωζώνης. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο νέος νόμος δεν αντιμετωπίζει τα βασικά ζητήματα του οικονομικού μοντέλου της Ελλάδας και αγνοεί την ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση για καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και αύξηση της παραγωγικότητας μέσω μικρότερων εβδομάδων εργασίας.

