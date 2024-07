Επιστήμονες ανέλυσαν αρχαίο DNA και αποκάλυψαν πώς η πανώλη προκάλεσε τον αφανισμό διάφορων πολιτισμών

Εξετάζοντας το αρχαίο DNA, οι επιστήμονες μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την εξέλιξη των παθογόνων μικροοργανισμών και τις επιπτώσεις τους στους ανθρώπινους πληθυσμούς.

Πρόσφατη γενετική έρευνα μπορεί να έχει διαλευκάνει ένα μακροχρόνιο μυστήριο: την ξαφνική παρακμή των πρώτων αγροτικών κοινοτήτων της Ευρώπης πριν από περίπου 5.000 χρόνια. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, ανέλυσε αρχαίο DNA από 108 άτομα που βρέθηκαν σε εννέα χώρους ταφής στη Σουηδία και τη Δανία, υποδηλώνοντας ότι μια προϊστορική μορφή πανώλης θα μπορούσε να έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή την πληθυσμιακή κατάρρευση.

Τα δύο παλαιότερα γνωστά θύματα της πανώλης, που ανακαλύφθηκαν στη Λετονία και τη Σουηδία, χρονολογούνται πριν από περίπου 5.000 χρόνια. Προηγουμένως, δεν ήταν σαφές αν οι περιπτώσεις αυτές αντιπροσώπευαν μεμονωμένα περιστατικά ή μια ευρύτερη επιδημία. Τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι η πανούκλα μπορεί να ήταν πολύ πιο διαδεδομένη από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως.

