Βρέθηκε σορός ορειβάτης μετά από 22 χρόνια: Είχε θαφτεί κάτω από χιονοστιβάδα

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί το λιώσιμο των πάγων με αποτέλεσμα έρχονται στην επιφάνεια μακάβρια ευρήματα.

Μία από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι και το λιώσιμο των πάγων, το οποίο σε αυτή την περίπτωση είχε ως αποτέλεσμα να έρθει στο φως η σορός ενός ορειβάτη, ο οποίος χάθηκε πριν από 22 χρόνια.

Μία χιονοστιβάδα έθαψε τον Αμερικανό ορειβάτη William Stampfl, καθώς ανέβαινε σε μία από τις υψηλότερες κορυφές των Άνδεων. Η οικογένειά του γνώριζε ότι υπήρχαν ελάχιστες ελπίδες να τον βρει ζωντανό ή ακόμη και να ανασύρει το πτώμα του από τα πυκνά πεδία χιονιού που καλύπτουν την κορυφή Huascaran στο Περού, όπου χάθηκε.

Τον Ιούνιο, ο γιος του Stampfl έλαβε ένα τηλεφώνημα από έναν άγνωστο, ο οποίος είπε ότι είχε συναντήσει το παγωμένο και ως επί το πλείστον άθικτο σώμα του ορειβάτη, καθώς έκανε τη δική του ανάβαση στην κορυφή Huascaran.

«Ήταν τόσο απροσδόκητο. Μιλάμε για τον πατέρα μου, τον σκεφτόμαστε όλη την ώρα», δήλωσε ο Joseph Stampfl. «Ποτέ δεν σκέφτεσαι ότι θα λάβεις αυτό το τηλεφώνημα». Στη συνέχεια μοιράστηκε τα νέα με την οικογένειά του. «Ήταν ένα σοκ» δήλωσε η Jennifer Stampfl, η κόρη του ορειβάτη.

«Όταν λαμβάνεις το τηλεφώνημα ότι βρέθηκε, η καρδιά σου βυθίζεται. Στην αρχή δεν ξέρεις πώς ακριβώς να νιώσεις». Την Τρίτη, η αστυνομία του Περού ανακοίνωσε ότι ανέσυρε το πτώμα του Stampfl από το βουνό όπου θάφτηκε από τη χιονοστιβάδα το 2002, όταν ο 59χρονος έκανε ορειβασία μαζί με δύο φίλους του, οι οποίοι επίσης σκοτώθηκαν.

Η αστυνομία δήλωσε ότι το σώμα και τα ρούχα του Stampfl διατηρήθηκαν από τον πάγο και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Η άδεια οδήγησής του βρέθηκε μέσα σε μια θήκη ισχίου. Λέει ότι ήταν κάτοικος του Τσίνο στην κομητεία Σαν Μπερναρντίνο της Καλιφόρνιας.

