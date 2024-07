EA Sports FC 25: Οι πρώτες πληροφορίες για την κυκλοφορία του

Πότε έρχεται το EA Sports FC 25 στην αγορά;

Η EA Sports ετοιμάζεται για το δεύτερο σημαντικό game της στην αγορά των ποδοσφαιρικών τίτλων και το EA Sports FC 25 είναι λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήριά του.

Σύμφωνα με τον γνωστό leaker BillBill-Kun, η ανακοίνωσή του θα γίνει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες και θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις (Standard στα 70 ευρώ και Ultimate στα 100 ευρώ).

Όσοι αγοράσουν την Ultimate θα έχουν πρόσβαση μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οι συνδρομητές του EA Play θα έχουν πρόσβαση σε μια 10ωρη δοκιμαστική έκδοση, ενώ θα έχουν και εκπτώσεις για την αγορά in-game νομισμάτων και θα μπορούν να μεταφέρουν και τα χρήματά τους από το EA Sports FC 24 στο EA Sports FC 25.

Τις περισσότερες πιθανότητες για ανακοίνωση συγκεντρώνει η 14η Ιουλίου, ημέρα που θα δούμε και τον μεγάλο τελικό του UEFA Euro 2024, καθώς η UEFA είναι σε στενή συνεργασία εδώ και χρόνια με την EA Sports για τα διάφορα ποδοσφαιράκια της.

Η κυκλοφορία του EA Sports FC 25 θα γίνει λογικά στις 20 Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να το περιμένουμε και σε PS4 και Xbox One.

