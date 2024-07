Το αστρονομικό ποσό που πήρε ο Justin Bieber για να τραγουδήσει στο γάμο της χρονιάς (vid)

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν τον Μάρτιο με μια τριήμερη εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν 1.200 καλεσμένοι από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες.

Όταν ένας γάμος γίνεται πρωτοσέλιδο σε ένα διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, υπάρχει συνήθως ένας επιτακτικός λόγος πίσω από αυτόν. Στην περίπτωση του 29χρονου Anant Ambani, υπάρχουν αρκετοί.

Ο Anant Ambani, ο μεγαλύτερος γιος του Mukesh Ambani, του πλουσιότερου ανθρώπου στην Ασία και του 9ου πλουσιότερου στον κόσμο, είναι ο κληρονόμος ενός πολυεθνικού ομίλου με έδρα τη Βομβάη, με συμφέροντα που κυμαίνονται από την ενέργεια και το λιανικό εμπόριο μέχρι τα μέσα ενημέρωσης και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Πρόσφατα παντρεύτηκε την 26χρονη Radhika Merchant, κόρη ενός μεγιστάνα της φαρμακοβιομηχανίας, σε έναν γάμο που αναμφίβολα είναι ο γάμος της χρονιάς.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν τον Μάρτιο με μια τριήμερη εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν 1.200 καλεσμένοι από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες. Ακολούθησε τριήμερη κρουαζιέρα τον Μάιο, από την Ιταλία στη Γαλλία, αποκλειστικά για τα μέλη της οικογένειας. Την ψυχαγωγία για την κρουαζιέρα παρείχαν οι David Guetta, Pitbull και Katy Perry. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 12 Ιουλίου.

Η προγαμιαία εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο και περιελάμβανε μια εμφάνιση του Justin Bieber, ο οποίος κάνει σπάνιες εμφανίσεις μετά την ακύρωση της περιοδείας του λόγω της διάγνωσής του με το σύνδρομο Ramsay Hunt. Ο 30χρονος σούπερ σταρ έφτασε με ιδιωτικό τζετ που έστειλε η οικογένεια Ambani και στη συνέχεια οδηγήθηκε με λιμουζίνα στο πολυτελές ξενοδοχείο του.

Justin Bieber was reportedly paid $10 million to perform at the wedding celebration of Indian Billionaire Anant Ambani and Radhika Merchant in Mumbai on Friday evening. pic.twitter.com/VE3zTG0BdK

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πατέρας του γαμπρού, Mukesh Ambani, έχει καθαρή αξία 123,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας τον γάμο αυτόν έναν από τους πλουσιότερους γάμους στην ιστορία, η αναφερόμενη αμοιβή των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για την εμφάνιση του Bieber είναι αρκετά σημαντική.

