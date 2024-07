Η αγγελία που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου: Το εξωφρενικό ποσό που ζητάει ιδιοκτήτης για την ενοικίαση μπαλκονιού

Η εν λόγω αγγελία υπογραμμίζει έντονα τη δεινή κατάσταση της αγοράς κατοικίας του Σίδνεϊ, όπου η εκτίναξη των τιμών και η υψηλή ζήτηση έχουν οδηγήσει σε αντισυμβατικές και συχνά υποβαθμισμένες ρυθμίσεις διαβίωσης που προσφέρονται σε υψηλές τιμές.

Σε μια εντυπωσιακή απεικόνιση της κλιμακούμενης στεγαστικής κρίσης του Σίδνεϊ, ένας ιδιοκτήτης καταχώρησε ένα κλειστό μπαλκόνι προς ενοικίαση στην τιμή των 969 δολαρίων το μήνα. Η καταχώριση, η οποία εμφανίστηκε στο Facebook Marketplace, υπογραμμίζει τη σοβαρή έλλειψη προσιτών επιλογών στέγασης στην Αυστραλία.

Η αγγελία περιγράφει το μπαλκόνι, που βρίσκεται στην περιοχή Haymarket των εσωτερικών προαστίων του Σίδνεϊ, ως ένα «ηλιόλουστο δωμάτιο» κατάλληλο για ένα άτομο. Οι εικόνες που συνοδεύουν την αγγελία δείχνουν τον χώρο επιπλωμένο με ένα μονό κρεβάτι, έναν καθρέφτη και ένα χαλί που καλύπτει κάτι που φαίνεται να είναι δάπεδο με πλακάκια. Το μπαλκόνι περικλείεται με γυάλινες συρόμενες πόρτες και ένα καθρέφτη.

