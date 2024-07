«Ο πυρήνας της Γης έχει επιβραδυνθεί»: Νέα μελέτη έχει προκαλέσει ερωτήματα στους ειδικούς

Ο πιθανός αντίκτυπος της επιβράδυνσης του εσωτερικού πυρήνα στον πλανήτη μας παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα

Βαθιά μέσα στη Γη βρίσκεται μια συμπαγής μεταλλική σφαίρα που περιστρέφεται ανεξάρτητα από τον περιστρεφόμενο πλανήτη μας, σαν μια κορυφή που στροβιλίζεται μέσα σε μια μεγαλύτερη κορυφή. Αυτός ο αινιγματικός εσωτερικός πυρήνας έχει γοητεύσει τους ερευνητές από τότε που η Δανή σεισμολόγος Inge Lehmann τον ανακάλυψε το 1936. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες συζητούσαν για την ταχύτητα και την κατεύθυνση της περιστροφής του, και ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων υποδηλώνει ότι η περιστροφή του πυρήνα έχει υποστεί δραματικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι επιστήμονες παραμένουν διχασμένοι όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών.

Η πρωταρχική πρόκληση στη μελέτη του βαθύ εσωτερικού της Γης έγκειται στο δυσπρόσιτο του. Η άμεση παρατήρηση ή δειγματοληψία είναι αδύνατη, οπότε οι σεισμολόγοι βασίζονται στη συμπεριφορά των σεισμικών κυμάτων από μεγάλους σεισμούς που διασχίζουν τον πυρήνα για να συλλέξουν πληροφορίες. Εξετάζοντας τις μεταβολές σε κύματα παρόμοιας ισχύος που διέρχονται από τον πυρήνα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, οι επιστήμονες μπορούν να μετρήσουν τις αλλαγές στη θέση του εσωτερικού πυρήνα και να υπολογίσουν τη θέση του.

