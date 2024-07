Δυνάμεις της αστυνομίας εκκενώνουν το Παλάτι των Βερσαλιών στο Παρίσι.

Συναγερμός σήμανε στο Παλάτι των Βερσαλλιών και έγινε άμεσα εκκένωση.

Υπήρξε περιστατικό ασφαλείας και σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δεκάδες ένοπλοι αστυνομικοί φαίνονται να φρουρούν το κτίριο, καθώς οι τουρίστες καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή.



