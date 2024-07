Αρχαιολόγοι εικάζουν ότι ανακάλυψαν αρχαίο κειμήλιο που συνδέεται με τον Μωυσή και τις Δέκα Εντολές

Το εξαιρετικό αυτό εύρημα προσφέρει μια μοναδική ματιά στη θρησκευτική τέχνη και τους συμβολισμούς της ύστερης αρχαιότητας.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα αξιοσημείωτο αρχαίο κειμήλιο σε χώρο εκκλησίας, το οποίο πιστεύεται ότι συνδέεται με το βιβλικό γεγονός της παραλαβής των Δέκα Εντολών από τον Μωυσή. Η ανακάλυψη έγινε από ομάδα του πανεπιστημίου του Ίνσμπρουκ στη νότια Αυστρία.

Το λείψανο, ένα κουτί από ελεφαντόδοντο ηλικίας 1.500 ετών, διακοσμημένο με χριστιανικά μοτίβα, βρέθηκε μέσα σε μια μαρμάρινη λάρνακα κάτω από έναν βωμό μέσα σε ένα παρεκκλήσι στην κορυφή του Burgbichl, ενός μικρού λόφου στο δήμο Irschen. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του πανεπιστημίου του Ίνσμπρουκ, το σημαντικό αυτό εύρημα προστίθεται στον μικρό αριθμό τέτοιων αντικειμένων που είναι γνωστό ότι υπάρχουν παγκοσμίως.

