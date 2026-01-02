Τουρκία: Πέθανε από την πείνα βρέφος 2 μηνών: «Είδαμε ότι ήταν νεκρό, ετοιμάσαμε φαγητό και φάγαμε»

Συνελήφθησαν γονείς και παππούδες για τον θάνατο από ασιτία του βρέφους.

Συγκλονίζει την Τουρκία η τραγική μοίρα ενός μωρού μόλις 55 ημερών, το οποίο μία ολόκληρη οικογένεια το άφησε να πεθάνει από την πείνα.

Το μωρό, που γεννήθηκε στο Φατίχ στις 5 Νοεμβρίου με βάρος 3,2 κιλά, πέθανε 55 ημέρες αργότερα, καθώς διαπιστώθηκε ότι κανείς δεν το είχε ταΐσει για 3 μέρες. Η μητέρα, ο πατέρας, η γιαγιά και ο παππούς συνελήφθησαν.

