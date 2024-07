Θαλάσσιο λιοντάρι επιτέθηκε σε λουόμενους: Προσπάθησε να προστατέψει τα μωρά του (vid)

Οι αρχές του Σαν Ντιέγκο έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει το κοινό για τους κινδύνους που ελλοχεύουν όταν πλησιάζει κανείς πολύ κοντά στα θαλάσσια λιοντάρια.

Δεκάδες λουόμενοι στην παραλία του Σαν Ντιέγκο έζησαν μια συγκλονιστική στιγμή, όταν ένα θαλάσσιο λιοντάρι όρμησε εναντίον τους, προστατεύοντας τα μικρά του από αυτό που θεωρούσε απειλή. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, συνέβη στο La Jolla Cove στις 23 Ιουνίου, προκαλώντας αναστάτωση σε ντόπιους και τουρίστες.

Το βίντεο δείχνει το θαλάσσιο λιοντάρι να κολυμπάει γύρω από τον όρμο La Jolla Cove με τα μικρά του, προτού γίνει εμφανώς ταραγμένο και επιτεθεί σε όσους βρίσκοταν εκεί. Λίγες στιγμές αργότερα, το θαλάσσιο λιοντάρι βγαίνει βιαστικά από το νερό, προκαλώντας ένα ξέφρενο κυνηγητό μεταξύ των λουόμενων.

