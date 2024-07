Το περίεργο σύμβολο που εμφανίστηκε στους δρόμους της Μελβούρνης και αναστάτωσε τους ντόπιους

Ένα νέο σύμβολο εμφανίστηκε στους δρόμους της Μελβούρνης με αποτέλεσμα να προκληθεί σύγχυση στους οδηγούς.

Τα σύμβολα που προορίζονται για τον προσδιορισμό των θέσεων στάθμευσης για ηλικιωμένους στο κέντρο Harpley Town Centre στο Wyndham Vale της Μελβούρνης, έχουν προκαλέσει σύγχυση στους οδηγούς ως προς την πραγματική τους σημασία.

Πολλοί αγοραστές παρερμήνευσαν τα σύμβολα, υποθέτοντας ότι αντιπροσωπεύουν θέσεις στάθμευσης για οχήματα με περισσότερους από έναν επιβάτες. «Έχω τον σύντροφό μου μαζί μου και τα μωρά στο πίσω μέρος, οπότε υπέθεσα ότι αν έχει δύο άτομα εκεί, τότε ανήκουμε κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την κατηγορία», εξήγησε ένας οδηγός στο 7NEWS.

