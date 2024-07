H θρυλική «Χριστίνα» του Ωνάση βγαίνει στο... σφυρί: Το τεράστιο ποσό που πωλείται (vid)

Η εμβληματική θαλαμηγός του Ωνάση περιμένει το νέο ιδιοκτήτη της.

Η θρυλική μηχανοκίνητη θαλαμηγός Christina O, μήκους 99,1 μέτρων, εισήλθε για πρώτη φορά στην ανοικτή αγορά, εκπροσωπούμενη από τον Tim Morley της Morley Yachts. Αυτό το ιστορικό σκάφος έχει φιλοξενήσει μια επιφανή σειρά προσωπικοτήτων, όπως η Marilyn Monroe, η Elizabeth Taylor, η Grace Kelly, ο Frank Sinatra, η Maria Callas, ο Richard Burton, ο John Wayne, ο Winston Churchill και ο John F. Kennedy. Είναι αξιοσημείωτο ότι το μπαρ της θαλαμηγού είναι κατασκευασμένο από το ξύλο ενός βυθισμένου ισπανικού πλοίου.

Η αρχιτεκτονική του σκάφους πιστώνεται στον καθηγητή Cãsar Pinnau και την Howaldtswerke, ενώ ο εξωτερικός σχεδιασμός είναι έργο του Costas Carabelas. Η πιο πρόσφατη μετασκευή της ολοκληρώθηκε το 2022, εξασφαλίζοντας ότι παραμένει σε άψογη κατάσταση.

Ο Έλληνας εφοπλιστής Αριστοτέλης Ωνάσης, ο δεύτερος σύζυγος της Τζάκι Κένεντι, αγόρασε τη θαλαμηγό σε χαμηλή τιμή και επένδυσε 4.000.000 δολάρια στη μετατροπή της- ένα ποσό που σήμερα θα αντιστοιχούσε σε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο αρχικός εσωτερικός σχεδιασμός της θαλαμηγού ενορχηστρώθηκε από τον Απόστολο Μολυνδρή, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τη διαχρονική κομψότητα.

Τα πιο πρόσφατα χρόνια, η θαλαμηγός ήταν στην ιδιοκτησία του John Paul Papanicolaou, ο οποίος επένδυσε περίπου 50.000.000 δολάρια για την αποκατάστασή της. Μετά από αυτόν, ένα συνδικάτο Ιρλανδών επιχειρηματιών, με επικεφαλής τον Ivor Fitzpatrick, πραγματοποίησε μια σημαντική ανακαίνιση πριν το προσφέρει στην αγορά.

Δύο από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά του Christina O είναι η πισίνα με το αλμυρό νερό που μετατρέπεται με έξυπνο τρόπο σε πίστα χορού και τα σκαμπό με ταπετσαρία από δέρμα φάλαινας στο Ari's Bar, ένα μπαρ που πήρε το όνομά του από τον Ωνάση.

