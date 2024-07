Επιβάτης σε πτήση της Air Europa εκτινάχθηκε στο ντουλάπι χειραποσκευών: Δεκάδες τραυματίες από τις αναταράξεις (vid)

Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το χθεσινό περιστατικό σε πτήση της Air Europa.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν μια πτήση της Air Europa έπεσε σε αναταράξεις πάνω από τον Ατλαντικό.

Οι επιβάτες της πτήσης UX045 από την Ισπανία προς την Ουρουγουάη δημοσίευσαν τρομακτικά βίντεο με τις ζημιές και τα επακόλουθα των αναταράξεων, με έναν επιβάτη να ανεβάζει βίντεο στο Χ που δείχνει άνδρα κολλημένο στο χώρο των αποσκευών.

Τα πόδια του άνδρα κρέμονται στον αέρα, αφού εκσφενδονίστηκε εκεί από τις αναταράξεις, ενώ μια ομάδα ανθρώπων έσπευσε για να το βοηθήσει να κατέβει. Άλλα πλάνα δείχνουν τα πάνελ οροφής «σκισμένα», μάσκες οξυγόνου να κρέμονται από πάνω και τουλάχιστον ένα κάθισμα κατεστραμμένο.

Η Air Europa είπε ότι η πτήση, με 325 επιβάτες και με προορισμό την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, χτυπήθηκε από αναταράξεις, ενώ πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Νατάλ, στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Severe turbulence on an Air Europa flight to Uruguay from Spain on Monday injured more than two dozen passengers, officials said, leaving several with neck and skull fractures. https://t.co/2k5T0sxXco pic.twitter.com/HXT84iU4Dh

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουρουγουάης δήλωσε ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Monsenhor Walfredo Gurgel, στο Νατάλ, ενώ θα επιστρέψουν στο Μοντεβιδέο με ειδική πτήση.

Η Air Europa ανακοίνωσε ότι ένα νέο αεροπλάνο θα αναχωρούσε από τη Μαδρίτη τη Δευτέρα για να παραλάβει τους εναπομείναντες επιβάτες που δεν επέλεξαν να ταξιδέψουν με λεωφορείο για την Ουρουγουάη.

A Boeing 787 passenger was thrown onto a luggage rack during severe turbulence. About 40 people were also injured



The Air Europa flight was en route from Madrid to Montevideo. During the flight, the Dreamliner hit severe turbulence.



The crew decided to make an emergency landing… pic.twitter.com/VifmXYshMs