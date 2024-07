Σάλος στο Ηνωμένο Βασίλειο: Γυναίκα αστυνομικός έκανε σεξ με κρατούμενο

Το αμφιλεγόμενο υλικό, που φέρεται να τραβήχτηκε πρόσφατα, απεικονίζει την γυναίκα να κάνει σεξ με τον κρατούμενο, ενώ ο συγκρατούμενός του κινηματογραφεί τη στιγμή.

Μια γυναίκα αστυνομικός στο Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορήθηκε αφού φέρεται να βιντεοσκοπήθηκε να κάνει σεξ με έναν κρατούμενο σε ανδρική φυλακή. Η αξιωματικός, η οποία αναγνωρίστηκε από την Daily Mail ως η παντρεμένη swinger Linda De Sousa Abreu, θα εμφανιστεί στο δικαστήριο του Uxbridge, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Το σοκαριστικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν ένα viral βίντεο ήρθε στην επιφάνεια, το οποίο δείχνει μια γυναίκα να επιδίδεται σε σεξουαλική δραστηριότητα με έναν άγνωστο κρατούμενο μέσα σε ένα κελί στο Wandsworth, μια ανδρική φυλακή στο Λονδίνο. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα την Παρασκευή, αφού έλαβε γνώση του περιστατικού.

«Οι αξιωματικοί έλαβαν γνώση ενός βίντεο που φέρεται να γυρίστηκε μέσα στο HMP Wandsworth», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο BBC.

