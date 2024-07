«Ο Θεός του Glastonbury»: Ο Louis Tomlinson κουβάλησε τηλεόραση στο φεστιβάλ για να δει Αγγλία-Σλοβακία (vid)

Ο Louis Tomlinson χαρακτηρίστηκε ως «ο Θεός του Glastonbury», καθώς πήρε μαζί του μια τηλεόραση για να παρακολουθήσει τον κρίσιμο αγώνα Αγγλία-Σλοβακία.

Ο Louis Tomlinson έγινε ο απροσδόκητος ήρωας πολλών επισκεπτών του Glastonbury αφού έφερε μια τηλεόραση στο Worthy Farm για να παρακολουθήσει τον αγώνα Αγγλία - Σλοβακία. Το πρώην μέλος των One Direction πήρε την κατάσταση στα χέρια του, εξασφαλίζοντας ότι οι ποδοσφαιρόφιλοι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν τον κρίσιμο αγώνα παρά τα αρχικά σχέδια του φεστιβάλ.

the duality of Louis Tomlinson



Louis being Prince William’s guest at the Euros vs Louis sneaking in a tv to watch it at Glastonbury pic.twitter.com/EGH5O0xzjJ June 30, 2024

Οι διοργανωτές του Glastonbury είχαν ανακοινώσει ότι ο αγώνας του Euro 2024 δεν θα προβαλλόταν. Η απόφαση αυτή άφησε απογοητευμένους τους λάτρεις του ποδοσφαίρου που είχαν εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ωστόσο, η κίνηση του Tomlinson ανέτρεψε γρήγορα την κατάσταση.

Louis Tomlinson brought a TV to Glastonbury so people could watch England’s Euros match as the festival organizers refused to screen it. pic.twitter.com/d3MooSTKUi June 30, 2024

ΟTomlinson εθεάθη να παρακολουθεί το παιχνίδι με μεγάλη συγκέντρωση. Η τηλεόραση που έφερε μαζί του έγινε φάρος για τους οπαδούς, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν γύρω του για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Glastonbury doesn't show football. But in one of the campsites, someone set up a flatscreen to screen the England match.



That someone was Louis Tomlinson, from One Direction. He spoke to @katierazz after England's win. pic.twitter.com/rIGNF2EhET June 30, 2024

Γνωστός για την αγάπη του για τη ροκ μουσική, ο Tomlinson εθεάθη να απολαμβάνει διάφορες ζωντανές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, η αφοσίωσή του στην ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας ήταν εμφανής, καθώς καθόταν μπροστά και στο κέντρο, περιτριγυρισμένος από άλλους οπαδούς του, επευφημώντας την ομάδα.

What a LEGEND! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽@Louis_Tomlinson brought a TV to #glastonbury to watch the England game.

The festival had announced it wouldn't be screening the match anywhere at Worthy Farm.#onedirection #1D pic.twitter.com/RND1RKdOca — BBC Somerset (@bbcsomerset) June 30, 2024