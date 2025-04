Σκηνή από ταινία τρόμου: Γιγαντιαίος αλιγάτορας διακόπτει παιχνίδι γκολφ στις ΗΠΑ (vid)

Οι άνθρωποι έμειναν έκπληκτοι μετά από βίντεο που δείχνει τη σοκαριστική στιγμή ενός κροκόδειλου να κάνει βόλτα σε γήπεδο του γκολφ.

Στη Νότια Καρολίνα, οι παίκτες γκολφ στο διάσημο Ocean Course του νησιού Κίαγουα αναγκάστηκαν να διακόψουν το παιχνίδι τους, όταν ένας από τους μεγαλύτερους αλιγάτορες που έχουν καταγραφεί ποτέ διέσχισε το γήπεδο και κατευθύνθηκε προς το κοντινό υδάτινο σημείο.

Αν και το θηριώδες ερπετό δεν πλησίαζε σε μέγεθος τον «μεγαλύτερο λευκό καρχαρία» που έχει ποτέ καταγραφεί σε κάμερα, το μέγεθός του ήταν αρκετό για να τρομάξει ακόμη και τους πιο γενναίους παίκτες. Ευτυχώς, οι αλιγάτορες θεωρούνται λιγότερο επιθετικοί από τους κροκόδειλους - αν και κανείς δεν θα ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του απέναντι σε ένα τέτοιο θηρίο.

Ενώ στην Ευρώπη οι αλιγάτορες είναι ανύπαρκτοι στη φύση, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι κάτοικοι έχουν συνηθίσει την παρουσία τους - αν και σπάνια εμφανίζονται τόσο επιβλητικοί. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και κοινοποιήθηκε από τον δημοφιλή λογαριασμό Rick Golfs στην πλατφόρμα X (Twitter), όπου έγινε αμέσως viral.

Insane crocodile at the Kiawah Ocean Course! Props to the cameraman for getting close.



For a $600 green fee, you not only get to shoot a 103, but you get to meet this specimen!



My buddy sent me this. They literally walked right by him and then he crossed over the tee box… pic.twitter.com/YDaCAcQ63k