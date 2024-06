Χαμός στη συναυλία της Σάττι: Τρέλα με το "Made in Romania", η guest εμφάνιση του Πανταζή και η ατάκα για τον γιατρό (vids)

Στην έναρξη της καλοκαιρινής της περιοδείας, η Μαρίνα Σάττι έδωσε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη σε όσους βρέθηκαν εχθές (26/05) το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Η Μαρίνα Σάττι πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης (26/06) στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, την πρώτη από τις μεγάλες αθηναϊκές συναυλίες της στο πλαίσιο της περιοδείας της, P.O.P.

Kατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Λευτέρης Πανταζής έκανε μια guest εμφάνιση, ξεσηκώνοντας με την παρουσία του τον κόσμο που βρισκόταν στην Τεχνόπολη.

Σε ένα από τα βίντεο από τη χθεσινή βραδιά, ο Λευτέρης Πανταζής φωνάζει «Έναν γιατρό, καρδιολόγος να ‘ναι», μία από τις αγαπημένες του ατάκες στα νυχτερινά μαγαζιά που εμφανίζεται, με τη Μαρίνα Σάττι να χορεύει τσιφτετέλι ενώ παίζεται το τραγούδι “Άπιστος” του ΛΕΠΑ.

Σε ένα άλλο βίντεο στο Twitter φαίνεται η γνωστή τραγουδίστρια να τραγουδάει τι Made in Romania και από κάτω να επικρατεί... πανδαιμόνιο.

🎤 | QUEEN OF THE BALKANS! Marina performing ‘Made in Romania’ in Athens (🇬🇷) last night. #POPTOUR pic.twitter.com/ze7ydQr4zK