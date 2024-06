Πραξικόπημα στη Βολιβία: Άρματα είναι σταθμευμένα μπροστά από το προεδρικό μέγαρο

«Καταγγέλλουμε τις παράτυπες κινητοποιήσεις ορισμένων μονάδων του βολιβιανού στρατού», ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας, Λουίς Αρτσε, απευθύνοντας έκκληση «η δημοκρατία να γίνει σεβαστή»

Ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε κατήγγειλε σήμερα τις «ασυνήθιστες κινήσεις» του στρατού, καθώς στρατεύματα και άρματα είναι σταθμευμένα μπροστά από την έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Λα Πας, μεταδίδουν τo Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters.

Incredible! Another coup attempt in Bolivia.



The US empire is at it again? 🤔



Their Lithium is not yours, a-holes! pic.twitter.com/gHeZ3QtKQa