Το εξαφανισμένο θαλάσσιο πλάσμα που έδωσε απαντήσεις για τη κατανόηση της σπονδυλικής στήλης

Η ανακάλυψη επαναποθετεί αυτό το αρχαίο πλάσμα ως μια κομβική φιγούρα στην πρώιμη εξέλιξη των χορδωτών.

Ένα εξαφανισμένο θαλάσσιο πλάσμα που μοιάζει με κορδέλα, στο μέγεθος περίπου ενός ανθρώπινου χεριού, αναγνωρίστηκε ως ένα από τα πρώτα ζώα που ανέπτυξαν έναν πρόδρομο της σπονδυλικής στήλης.

Το εν λόγω πλάσμα, Pikaia, συναντήθηκε για πρώτη φορά από τον παλαιοντολόγο Charles Doolittle Wolcott στις αποθέσεις Burgess Shale της Βρετανικής Κολομβίας. Τα απολιθώματα αυτά, που χρονολογούνται πριν από 508 εκατομμύρια χρόνια, περιγράφηκαν αρχικά από τον Wolcott σε μια πραγματεία του 1911. Το πλάσμα είχε μήκος περίπου 16 εκατοστά και διέθετε ένα πεπλατυσμένο, ελικοειδές σώμα και ένα μικροσκοπικό κεφάλι που κοσμούνταν από δύο πλοκάμια και πλαισιωνόταν από εξωτερικά βράγχια. Αυτά τα βράγχια θεωρήθηκαν αρχικά λανθασμένα ως υποτυπώδη πόδια, με αποτέλεσμα να τοποθετηθεί λανθασμένα το πλάσμα με τις δομές αυτές στραμμένες προς τα κάτω.

