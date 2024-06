Στο νοσοκομείο η πριγκίπισσα Άννα: Έπεσε από άλογο

Με ελαφρά τραύματα διακομίστηκε στο νοσοκομείο η πριγκίπισσα Άννα έπειτα από ατύχημα που είχε με άλογο.

Στο νοσοκομείο με διάσειση μεταφέρθηκε η πριγκίπισσα Άννα, καθώς υπέστη ελαφρά τραύματα έπειτα από ατύχημα που είχε με άλογο.

«Η 73χρονη πριγκίπισσα Άννα της Βρετανίας υπέστη ελαφρά τραύματα και διάσειση έπειτα από ένα ατύχημα σήμερα και διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Μπάκιγχαμ προσθέτοντας ότι η πριγκίπισσα αναμένεται να αναρρώσει σύντομα και πλήρως.

«Ο βασιλιάς ενημερώθηκε λεπτομερώς και μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια στέλνει τις θερμότερες ευχές του στην πριγκίπισσα για ταχεία ανάρρωση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

BREAKING: Princess Anne is in hospital with head injuries after what is believed to have been a horse-related incident at her Gatcombe Park estate. Expected to make a full, speedy recovery.

