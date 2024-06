Τραγικό θάνατο βρήκε πρωταγωνιστής της ταινίας «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Σε Άγνωστα Νερά», Tamayo Perry, μετά από επίθεση καρχαρία.

Ο Tamayo Perry, ο 49χρονος ηθοποιός, γνωστός για το ρόλο του στην ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Σε Άγνωστα Νερά», βρήκε τραγικό θάνατο το απόγευμα της Κυριακής (23/6) μετά από επίθεση καρχαρία ενώ έκανε σέρφινγκ στη Χαβάη. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Χονολουλού επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Perry κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε κλήση στην παραλία Malaekahana Beach περίπου στη 1:00 μ.μ. τοπική ώρα. Παρά τις γρήγορες ενέργειες των τραυματιοφορέων και τη μεταφορά του Perry στην ακτή με τζετ σκι, λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Perry, ο οποίος ήταν επίσης ναυαγοσώστης, έγινε γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία του 2011 «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Σε Άγνωστα Νερά» όπου ο Τζόνι Ντεπ υποδύεται τον εκκεντρικό πειρατή Κάπτεν Τζακ Σπάροου μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ και τον Τζέφρεϊ Ρας. Εκτός από το ρόλο του στο δημοφιλές franchise, ο Perry εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Lost», «Hawaii Five-0», «Blue Crush», καθώς και σε μια αξιοσημείωτη διαφήμιση της Coca-Cola.

Γεννημένος στην ανατολική πλευρά του Οάχου, ο Perry ήταν επαγγελματίας σέρφερ για πάνω από μια δεκαετία. Ήταν επίσης εκπαιδευτής στο Oahu Surfing Experience, όπου μοιραζόταν τις περιπέτειές του κάνοντας σερφ στο «πιο θανατηφόρο κύμα του κόσμου».

Ο εκτελών χρέη επικεφαλής της ασφάλειας των ωκεανών της Χονολουλού Kurt Lager περιέγραψε τον Perry ως «έναν ναυαγοσώστη που αγαπήθηκε από όλους», σημειώνοντας τη γνωστή παρουσία του στη βόρεια ακτή του Oahu και την ευρεία αναγνώρισή του. «Η προσωπικότητα του Tamayo ήταν μεταδοτική και όσο κι αν οι άνθρωποι τον αγαπούσαν, εκείνος αγαπούσε όλους τους άλλους περισσότερο», δήλωσε ο Lager.

Ο θάνατος του Perry άφησε ένα σημαντικό κενό τόσο στην κοινότητα του σερφ όσο και στην κοινότητα της υποκριτικής, όπου ήταν γνωστός όχι μόνο για το ταλέντο του αλλά και για το ζεστό και γενναιόδωρο πνεύμα του.