O «IShowSpeed» πήγε στην Αλβανία και συνάντησε τον Ράμα: Πιτσιρικάδες τον κούρεψαν σε πλατεία των Τιράνων (vids)

Ο γνωστός Youtuber IShowSpeed βρέθηκε στην Αλβανία, με την παρουσία του να προκαλεί τρέλα στους πιτσιρικάδες και να κάνει πολλούς νέους να βγαίνουν στο κέντρο των Τιράνων, ακολουθώντας κάθε κίνηση του.

Ο γνωστός Αμερικανός streamer, IShowSpeed, ταξίδεψε πρόσφατα στην Αλβανία και συνάντησε τον Έντι Ράμα, τον πρωθυπουργό της χώρας!

Ο Speed τον τελευταίο καιρό κάνει ένα euro - trip με αφορμή το Euro 2024. Τελευταία φορά εθεάθη στη Γερμανία να υποστηρίζει την Πορτογαλία στη νίκη της με 2-1 επί της Τσεχίας, φορώντας μια φανέλα του Ρονάλντο, ενώ τραγούδησε και τον εθνικό ύμνο.

Αλλά, όπως φαίνεται δεν περιορίστηκε μόνο στο ποδόσφαιρο. Κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου stream που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εθεάθη να συνομιλεί με τον Έντι Ράμα, τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, ενώ φορούσε μια φανέλα της Αλβανίας.

Speed be everywhere 😂 What is he doing with Prime Minister of Albania pic.twitter.com/W7SZ5V2194