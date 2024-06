«Tο σύγχρονο Αλκατράζ»: Η φυλακή στο Κολοράντο με τους απίστευτα αυστηρούς κανόνες «φιλοξενεί» τους πιο σκληρούς εγκληματίες στον κόσμο

Μια φυλακή στο Κολοράντο έχει κερδίσει ήδη το παρατσούκλι «σύγχρονο Αλκατράζ», ενώ φιλοξενεί μερικούς από τους πιο γνωστούς και σκληρούς εγκληματίες στον κόσμο.

Υπάρχει μια πόλη στο Κολοράντο που προσελκύει χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο εξαιτίας των θερμών πηγών της και των φημισμένων ποταμών προσελκύει πολλούς για ράφτινγκ. Η πόλη αυτή είναι η Φλόρενς. Μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα όμορφα μαγαζιά και τα τουριστικά αξιοθέατα, υπάρχει μια άλλη εικόνα της πόλης, πολύ πιο σκοτεινή και σίγουρα πιο τρομακτική. Σε αυτή τη μεριά, δεν θέλει κανένας ούτε να πάει αλλά ούτε να τον πάνε. Σε εκείνη την πλευρά βρίσκεται η φυλακή «ADX Florence», είναι η ομοσπονδιακή φυλακή με την υψηλότερη ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η φυλακή άνοιξε το 1994 και κατατάσσεται στην κατηγορία των φυλακών "supermax", όπου ο έλεγχος είναι ακόμη μεγαλύτερος από αυτόν μιας φυλακής υψίστης ασφαλείας. Τα εγκαίνια της έγιναν ακριβώς 30 χρόνια μετά το κλείσιμο της διαβόητης φυλακής «Αλκοτράζ» στο Σαν Φρανσίσκο το 1963.

Η ιδέα για τη ADX Florence ήρθε αφού δύο μέλη μιας νεοναζιστικής συμμορίας Aryan Brotherhood (Thomas Silverstein και Clayton Fountain) μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου δύο αστυνομικούς στο σωφρονιστικό ίδρυμα των Ηνωμένων Πολιτειών το 1983.

Δώδεκα τεράστιοι πύργοι περιβάλλουν και ελέγχουν όλη τη φυλακή. Το συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα φιλοξενεί έως και 490 κρατούμενους που διαμένουν σε τσιμεντένια κελιά διαστάσεων 7 επί 12. Σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρητηρίου των φυλακών, τα κελιά έχουν επίσης τα δικά τους ντους για να αποφεύγεται η επαφή των κρατουμένων μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την Identiv, οι κρατούμενοι που φιλοξενούνται στην ADX απαγορεύεται να περνούν σχεδόν καθόλου χρόνο έξω από τα κελιά τους και έχουν πολύ λίγες επαφές με άλλους ανθρώπους συνολικά.

Στην πραγματικότητα, για τα πρώτα τρία χρόνια πίσω από τα κάγκελα, οι κρατούμενοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με άλλους κρατούμενους σε καμία περίπτωση.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια των επισκέψεων κρατούνται χωριστά από φίλους και συγγενείς και πρέπει να αλληλεπιδρούν μαζί τους μέσω μιας γυάλινης οθόνης.

