«Το Νύχι του Θανάτου»: Το σκουριασμένο αντικείμενο που βρίσκεται στο Τσέρνομπιλ και μπορεί να σε σκοτώσει με ένα άγγιγμα (vid)

Στην καρδιά του ουκρανικού δάσους, κρυμμένο χιλιόμετρα μακριά από το διαβόητο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνομπίλ, βρίσκεται ένα αθώο αλλά θανατηφόρο αντικείμενο, το «Νύχι του Θανάτου». Αυτό το δυσοίωνο παρατσούκλι ταιριάζει σε ένα κειμήλιο μολυσμένο με πυρηνική ακτινοβολία, που αποτελεί επικίνδυνη απειλή για όποιον τολμήσει να το αγγίξει.

Ανάμεσα στα στοιχειωμένα απομεινάρια της καταστροφής του Τσερνομπίλ, όπου ο αντιδραστήρας νούμερο τέσσερα που απέτυχε δημιούργησε το θανατηφόρο «Πόδι του Ελέφαντα» το 1986, το «Νύχι του Θανάτου» αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση των διαχρονικών συνεπειών της σοβαρότερης πυρηνικής καταστροφής της ανθρωπότητας. Αν και η καταστροφή του Τσερνομπίλ παραμένει χαραγμένη στην ιστορία ως η χειρότερη πυρηνική καταστροφή που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, η κληρονομιά της εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια του αντιδραστήρα.

Ανακαλύφθηκε από τον αρχαιολόγο Rob Maxwell κατά τη διάρκεια μιας οδυνηρής περιήγησης στο Pipryat της Ουκρανίας το 2019, το «Νύχι του Θανάτου» δεσπόζει απειλητικά σε ένα απομακρυσμένο μέρος του δάσους, με το θανατηφόρο άγγιγμά του να κρύβεται μέσα στο έρημο τοπίο. Χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό ραδιενεργού γραφίτη μετά την καταστροφή, αυτό το αθώο νύχι εκσκαφέα έχει έκτοτε εγκαταλειφθεί, με τη μεταλλική του λαβή να βρίθει πλέον θανατηφόρας ραδιενέργειας.

