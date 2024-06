Πρωτόγνωρο κύμα καύσωνα σαρώνει τις ΗΠΑ: Ο «θερμικός θόλος» που έχει προβληματίσει τους επιστήμονες (vid)

Αυτο το μετεωρολογικό φαινόμενο θα μπορούσε να εγκαινιάσει το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα που έχει παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες.

Ένα καυτό κύμα καύσωνα ιστορικών διαστάσεων πρόκειται να καψαλίσει περισσότερες από τις μισές Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας το πιο έντονο καιρικό φαινόμενο της χρονιάς μέχρι στιγμής. Με καύσιμο έναν ανυποχώρητο θερμικό θόλο, αυτό το παρατεταμένο και εκτεταμένο κύμα θερμοκρασιών υπόσχεται να ξαναγράψει ρεκόρ και να προκαλέσει την ανθεκτικότητα στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι του Κέντρου Πρόγνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έχουν εκδώσει αυστηρές προειδοποιήσεις καθώς ο θερμικός θόλος «εγκαθίσταται» σταθερά πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας. Εκατοντάδες μακροχρόνια ρεκόρ αναμένεται να καταρρεύσουν κάτω από την καταιγιστική επίθεση, με τις θερμοκρασίες να εκτοξεύονται σε επίπεδα που συνήθως προορίζονται για το κατακαλόκαιρο. Αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο θα μπορούσε να εγκαινιάσει το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα που έχει παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες σε τμήματα από τις μεσοδυτικές έως τις βορειοανατολικές πολιτείες, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Δεκάδες εκατομμύρια κάτοικοι προετοιμάζονται για την ασυνήθιστη ζέστη, με τα επίπεδα του υδραργύρου να σκαρφαλώνουν σε ιστορικά υψηλά.

Η Τετάρτη και η Πέμπτη αναμένεται να αποτελέσουν το ζενίθ του καύσωνα, αν και οι αποπνικτικές συνθήκες προβλέπεται να διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, αναμένεται να παρουσιάσουν θερμοκρασίες 15 έως 20 βαθμούς πάνω από τις εποχικές νόρμες, ενώ σε ορισμένες περιοχές αναμένονται αποκλίσεις έως και 25 βαθμούς.

Hottest compared to normal June 22



+15°F in Ohio Valley and mid-Atlantic



Heat dome is regional, which means it can be displaced and sent packing by the next Canadian cold front. pic.twitter.com/xS4fPRmq3C