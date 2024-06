«Μας τεμαχίζουν»: Τα συγκλονιστικά λόγια Ρώσου στρατιώτη για τις απώλειες στο Χάρκοβο

Οι μάχες μαίνονται κοντά στην πόλη Χάρκοβο από τότε που τα ρωσικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα για να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στις 9 Μαΐου.

Ο Anton Andreev, ένας Ρώσος στρατιώτης από τον πέμπτο λόχο, περιέγραψε μια ζοφερή εικόνα της ρωσικής επίθεσης στη βόρεια ουκρανική περιοχή του Χάρκοβο.

Η μονάδα του Andreev αποδεκατίστηκε, με μόνο 12 από τους 100 στρατιώτες να είναι ακόμα ζωντανοί, καθώς αντιμετώπισαν ανελέητα ουκρανικά πυρά και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Vovchansk, πρωταρχικό στόχο της ρωσικής προέλασης στο Χάρκοβο. «Απλά μας τεμαχίζουν. Μας στέλνουν κάτω από πυρά πολυβόλων, κάτω από μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι, σαν κρέας. Και οι διοικητές απλώς φωνάζουν 'εμπρός και εμπρός'», δήλωσε ο Andreev σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Russian troops continue targeting Kharkiv Oblast, launching assaults on Ukrainian military positions and settlements



Over the last day, Russian forces lost over 180 soldiers, 1 armored vehicle, 2 artillery systems, and 4 vehicles on this front https://t.co/9j9i3wxNU9