Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου... χωρίζεται στα δύο

Μια μελέτη έχει προτείνει ότι η τεκτονική πλάκα που βρίσκεται κάτω από την Ινδία θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο κομμάτια.

Η Ινδία είναι η έβδομη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, πίσω από την Αυστραλία, τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ.

Εκτιμάται ότι έχει έκταση περίπου 3,287 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και, αν χωριζόταν κάθετα - θα δημιουργούνταν δύο χώρες - η καθεμία περίπου στο μέγεθος της Μογγολίας. Ωστόσο, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι δεν μπορεί η χώρα να χωριστεί κάθετα, αντιθέτως ενδέχεται να χωριστεί οριζόντια.

Η συγκεκριμένη θεωρία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο συνέδριο της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023.

Η μελέτη - με τίτλο "Slab tearing and delamination of the Indian lithospheric mantle during flat-slab subduction, southeast Tibet" - εξετάζει τον σχηματισμό και τον πιθανό «χωρισμό» των Ιμαλαΐων.

Τα Ιμαλάια είναι μια οροσειρά που εκτείνεται σε πέντε χώρες - την Ινδία, το Πακιστάν, το Νεπάλ, την Κίνα και το Μπουτάν - και σύμφωνα με τη Γεωλογική Εταιρεία, "η οροσειρά των Ιμαλαΐων και το οροπέδιο του Θιβέτ σχηματίστηκαν ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ της ινδικής πλάκας και της ευρασιατικής πλάκας, η οποία ξεκίνησε πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα".

Η μελέτη - με επικεφαλής τους Lin Liu, Danian Shi, Simon L Klemperer κ.ά. - ξεκίνησε με τη διερεύνηση των επιπέδων ηλίου που υπάρχουν στις πηγές του Θιβέτ και παρουσίασε μια νέα θεωρία για τις πλάκες που βρίσκονται κάτω από την οροσειρά.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα επίπεδα του ηλίου ήταν υψηλότερα στο νότιο Θιβέτ σε σύγκριση με το βόρειο Θιβέτ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ινδική τεκτονική πλάκα χωρίζεται στα δύο κάτω από το οροπέδιο του Θιβέτ.