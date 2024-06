Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά την ανακοίνωση ότι έχει καρκίνο (vid)

Η παρουσία της στο Trooping the Colour είναι η πρώτη επίσημη εμφάνισή της μετά την διάγνωση με τον καρκίνο, εδώ και έξι μήνες.

Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε πριν από μερικούς μήνες ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και πως κάνει θεραπείες και από τότε δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση.

Ωστόσο, σήμερα (15/6), πραγματοποιείται το Trooping the Colour στο Whitehall για να γιορτάσει τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά.

Οι φωτογράφοι και οι κάμερες περίμεναν την στιγμή που θα εμφανιστεί πριγκίπισσα της Ουαλίας, ώστε να απαθανατίσουν την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση της ασθένειάς της.

Η Κέιτ Μίντλετον έφτασε με αυτοκίνητο μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά στο Μπάκιγχαμ, φορώντας λευκά, με κότσο και διακριτικό μακιγιάζ, ενώ φαινόταν ευδιάθετη και χαμογελαστή.

Princess Kate has arrived for Trooping The Colour! 👑 Full story here: https://t.co/6BfZgKQtoh pic.twitter.com/oYuZbhz0i3