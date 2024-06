Το συγκλονιστικό ποσό που θα κερδίσει η Λίβερπουλ από την περιοδεία της Taylor Swift

Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι συχνά νοικιάζουν τα γήπεδά τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να φιλοξενούν διάφορες εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.

Η Λίβερπουλ πρόκειται να βάλει στην τσέπη ένα εντυπωσιακό ποσό από τη φιλοξενία τριών συναυλιών της Taylor Swift αυτή την εβδομάδα στο στάδιο Anfield. Οι πρώτες συναυλίες της Αμερικανίδας pop star επί βρετανικού εδάφους στο πλαίσιο της περιοδείας της που σπάει ρεκόρ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο.

Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι συχνά νοικιάζουν τα γήπεδά τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να φιλοξενούν διάφορες εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες. Η πρακτική αυτή χρησιμεύει ως σημαντική πηγή εσόδων για τους συλλόγους και ωφελεί την τοπική οικονομία. Το Anfield είναι το μοναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου συλλόγου που θα χρησιμοποιήσει η Swift για τις ημερομηνίες της περιοδείας της στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το καλοκαίρι, ενώ άλλες παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί στο Murrayfield στο Εδιμβούργο, στο Principality Stadium στο Κάρντιφ και στο Wembley Stadium στο Λονδίνο.

This is the front of the queue at Anfield ahead of Taylor Swift tonight… people have been arriving since the very small hours of the morning to get down the front 💯 #TaylorSwift #Eras @taylornation13 pic.twitter.com/HL7n0H4PxE