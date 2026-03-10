Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ιταλία: Ποια είναι η πλάκα που συγκλόνισε ολόκληρη την χερσόνησο

Ένα συναρπαστικό και πολύπλοκο γεωλογικό φαινόμενο.

Ένας ισχυρός σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 414 χλμ. στα ανοικτά των ακτών της Καμπανίας. Οι ειδικοί του ιταλικού κρατικού φορέα INGV εξηγούν τα γεωλογικά αίτια ενός σεισμικού γεγονότος που έγινε αισθητό σε όλη την ιταλική χερσόνησο.

Χθες το βράδυ, οι ιταλικοί σεισμογράφοι κατέγραψαν έναν αξιοσημείωτο σεισμό που τράβηξε την προσοχή πολλών πολιτών, από Βορρά έως Νότο. Παρά το μεγάλο μέγεθος, ο αντίκτυπος στην περιοχή ήταν ήπιος.

Το μυστικό αυτής της απόκλισης έγκειται στο εξαιρετικό βάθος του επίκεντρου, ένα συναρπαστικό και πολύπλοκο γεωλογικό φαινόμενο που μας υπενθυμίζει πόσο «ζωντανός» είναι ο πλανήτης μας βαθιά κάτω από την επιφάνεια.

