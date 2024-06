Αρχαιολόγοι σοκαρίστηκαν μόλις ανακάλυψαν ποια ήταν τα θύματα στις θυσίες των Μάγια

Η μελέτη ανέλυσε αρχαίο DNA από τα λείψανα 64 ατόμων που πιστεύεται ότι θυσιάστηκαν τελετουργικά και εναποτέθηκαν σε έναν υπόγειο θάλαμο.

Η αρχαία πόλη Chichén Itzá των Μάγια, που βρίσκεται στη χερσόνησο Yucatán του Μεξικού, είναι εδώ και καιρό συνώνυμη με τις ανθρωποθυσίες. Με την πάροδο των ετών, οι αρχαιολόγοι έχουν ξεθάψει εκατοντάδες οστά από τους ναούς της πόλης, τις ιερές καταβόθρες και τα υπόγεια σπήλαια, υφαίνοντας μια ιστορία τελετουργικών δολοφονιών. Μια μακροχρόνια παρανόηση, ωστόσο, παρουσίαζε αυτά τα θύματα ως κυρίως νεαρές γυναίκες, μια αντίληψη που έχει επιμείνει παρά τα αναδυόμενα στοιχεία που υποδηλώνουν μια ευρύτερη δημογραφική ομάδα. Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, ρίχνει νέο φως σε αυτή την πολύπλοκη πρακτική, προσφέροντας απροσδόκητες γνώσεις.

Η μελέτη ανέλυσε αρχαίο DNA από τα λείψανα 64 ατόμων που πιστεύεται ότι θυσιάστηκαν τελετουργικά και εναποτέθηκαν σε έναν υπόγειο θάλαμο. Σε αντίθεση με προηγούμενες υποθέσεις, τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι όλα τα θύματα ήταν νεαρά αγόρια, πολλά από τα οποία είχαν στενή συγγένεια. Η αποκάλυψη αυτή αμφισβητεί την παραδοσιακή άποψη και προσθέτει ένα διαφοροποιημένο επίπεδο στην κατανόηση της θυσίας των Μάγια.

