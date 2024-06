To PlayStation σού κάνει… δώρο το Football Manager 2024!

Παίξτε τώρα το Football Manager 2024 στο PS5 σας χωρίς να το αγοράσετε.

Το PlayStation συνεχίζει να προσφέρει πολλά και σημαντικά games στην υπηρεσία PlayStation Plus και έτσι αυτόν το μήνα θα χαρίσει στους συνδρομητές του το Football Manager 2024, μεταξύ άλλων. Οι προσθήκες τίτλων για τον μήνα που «τρέχει» είναι αρκετές και σημαντικές για τις κατηγορίες συνδρομής PlayStation Plus Extra και PlayStation Plus Premium και μέσα στα games που προσφέρονται είναι τα Monster Hunter Rise, Anno 1800 και Football Manager 2024.

Συνολικά, είναι δέκα τα games και θα είναι διαθέσιμα από τις 18 του μήνα. Συγκεκριμένα, θα μπορείτε να κατεβάσετε τα Monster Hunter Rise (PS4, PS5), Football Manager 2024 (PS5), Crusader Kings III (PS5), Anno 1800 (PS5), Lego The Hobbit (PS4), Lego The Incredibles (PS4), After Us (PS5), Monster Energy Supercross 6 (PS4, PS5), Police Simulator: Patrol Officers (PS4, PS5) και Far Cry 4 (PS4).

Ειδικά για τα μέλη του PlayStation Plus Premium, θα υπάρχει ένα νέο PSVR2 game ανάμεσα στα 3 Classics και συγκεκριμένα θα προστεθούν τα Kayak VR: Mirage (PSVR2), LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy (PS4, PS5), Ghosthunter (PS4, PS5) και Daxter (PS4, PS5).