Οι Offspring άνοιξαν ιδανικά το φετινό Release Athens Festival

Πώς ζήσαμε μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία στο VIP μπαλκόνι του opaponline.gr.

Τι ήταν αυτό που ζήσαμε; Οι θρυλικοί Offspring ήρθαν ξανά στην Ελλάδα για συναυλία μετά από 15 χρόνια και έδειξαν για τα καλά στο αθηναϊκό κοινό τι θα πει punk rock. Όλα αυτά σε μια κατάμεστη πλατεία Νερού το βράδυ της Κυριακής 9 Ιουνίου, με το Release Athens Festival να κάνει πρεμιέρα για φέτος με τον ιδανικότερο τρόπο και να υπόσχεται μαγικές καλοκαιρινές βραδιές γεμάτες μουσική.

Η αλήθεια είναι πως είτε είσαι φαν της μπάντας από το Huntington Beach της Καλιφόρνια είτε όχι, σίγουρα έχεις ακούσει κάποιο κομμάτι τους. To Pretty Fly; Το Want You Bad; Το Why Don’t You Get a Job; Γνώριμοι ήχοι που τους έχεις χορέψει, τραγουδήσει, νιώσει ή συνδέσει με μια κατάσταση της ζωής σου.

Για όσους περάσαμε την εφηβική μας ηλικία με walkmans και cd players, η συναυλία των Offspring στο Release Athens Festival ήταν μια ωδή σε εκείνη την εποχή. Άλλωστε τόσο ο Dexter, όσο και ο Noodles έδειχναν πάνω στη σκηνή σαν να έχουν σταματήσει τον χρόνο, δίνοντας όλη τους την ψυχή και την ενέργεια στα κομμάτια τους.

Η συναυλιακή Κυριακή μας, όμως, είχε ξεκινήσει μερικές ώρες νωρίτερα. Στην πλατεία Νερού φτάσαμε λίγο μετά τις 20:00, όταν στη σκηνή είχαν ήδη εμφανιστεί οι Subways. Η βρετανική ροκ μπάντα μάς ζέστανε για τα καλά, ενώ την ώρα που ακούστηκε το πιο γνωστό τους κομμάτι, το Rock& Roll Queen, χιλιάδες άτομα τραγούδησαν συγχρονισμένα τους στίχους του.

Το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr

Το «You are the sun, You are the only one» δόνησε για τα καλά τον χώρο, ενώ o frontman του συγκροτήματος, Billy Lunn, είχε ετοιμάσει και μια ελληνική παραλλαγή του. «Είστε ο ήλιος, είστε μοναδικοί», τραγούδησε με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr

Όλα αυτά εμείς τα βλέπαμε από ψηλά, αφού το spot μας για τη συγκεκριμένη συναυλία ήταν το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr. Μάλιστα, όση ώρα περιμέναμε να βγουν οι Offspring στη σκηνή περιηγηθήκαμε στην ιστοσελίδα και ανακαλύψαμε ότι πλέον όλα τα παιχνίδια αριθμών του ΟΠΑΠ (ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, SUPER 3 και ΠΡΟΤΟ) υπάρχουν διαθέσιμα και online! Το opaponline.gr, άλλωστε, αποτελεί χορηγό του Release Athens Festival για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr

Και κάπου εκεί τα φώτα έσβησαν και οι καρδιές όλων χτύπησαν πιο δυνατά. Ο ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας του Noodles προκάλεσε «έκρηξη» στην αρένα. Οι μοναδικοί Offspring ήταν εκεί κι εμείς το ζούσαμε σαν να είμαστε και πάλι 17 χρονών. Χωρίς άγχοι, χωρίς προβλήματα, χωρίς σκέψεις. Μόνο με ψυχή και φωνή.

Αυτές είναι οι στιγμές που μένουν. Αν τώρα θες κι εσύ να ζήσεις μια αντίστοιχη VIP εμπειρία με τη δική μας μπορείς να μπεις στην ιστοσελίδα opaponline.gr και να διεκδικήσεις, με δωρεάν συμμετοχή, διπλά εισιτήρια για τις επόμενες συναυλίες του φεστιβάλ. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.