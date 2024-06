Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη: Κύμα ή τσουνάμι; (vid)

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η επιρροή της ακροδεξιάς θα είναι περιορισμένη λόγω των εσωτερικών διαιρέσεων και των αντικρουόμενων προγραμμάτων, ενώ άλλοι φοβούνται μια πιο βαθιά επίδραση στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.

Η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει σημαντικό θέμα συζήτησης μεταξύ δημοσιογράφων και αναλυτών, πυροδοτώντας ένα ευρύ φάσμα προβλέψεων για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ευρωπαϊκής πολιτικής στο σύνολό της. Το συγκεκριμένο θέμα κυριαρχεί στα διεθνή μέσα, με τις απόψεις να ποικίλλουν από τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις για την πτώση της Ευρώπης έως τις πιο αισιόδοξες απόψεις που απορρίπτουν την ικανότητα της ακροδεξιάς να συνεργαστεί αποτελεσματικά.

The far-right is gaining ground in Europe, with Germany's AfD now second in the polls. 🇪🇺🗳️



The party was recently excluded from the EU's Identity and Democracy group after its leader said SS Nazis were “not all criminals”.



Watch more: https://t.co/AFPziuUbmT#EuronewsWitness June 1, 2024

Η κατεύθυνση αυτών των προβλέψεων εξαρτάται συχνά από τις προοπτικές σχετικά με τη λειτουργικότητα της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις πολιτικές αρχές και τα συμφέροντα των διαφόρων παραγόντων. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η επιρροή της ακροδεξιάς θα είναι περιορισμένη λόγω των εσωτερικών διαιρέσεων και των αντικρουόμενων προγραμμάτων, ενώ άλλοι φοβούνται μια πιο βαθιά επίδραση στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.

Far-right parties in Europe are projected to make sizable gains in Sunday's parliamentary election, despite the infighting and scandal that have left some nationalist groups in disarray June 8, 2024

Τρέχον πολιτικό τοπίο

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Politico, πολλές χώρες της ΕΕ είτε έχουν ακροδεξιά κόμματα στο κοινοβούλιο είτε προβλέπουν ότι τέτοια κόμματα θα εξασφαλίσουν την πρώτη ή τη δεύτερη θέση στις επερχόμενες εκλογές. Η μετατόπιση αυτή αναμένεται να αντικατοπτριστεί στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τα ακροδεξιά κόμματα να κερδίζουν δυνητικά περίπου 40 περισσότερους ευρωβουλευτές το δεύτερο εξάμηνο του 2024 σε σύγκριση με τις εκλογές του 2019. Οι μηνιαίες ενημερώσεις από το Europe Elects παρέχουν εκτιμήσεις για το πόσους ευρωβουλευτές θα μπορούσε να αναμένει κάθε κομματική οικογένεια, με βάση τις τρέχουσες έρευνες.

Over 373 million Europeans have the right to vote in the approaching EU elections. But with the far-right dominating the polls, the fate of the future European Parliament seems to have already been decided as far-right parties already rule large parts of Europe. June 7, 2024

Οι δύο κύριες οικογένειες ακροδεξιών κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) και η Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID). Συνδυαστικά, αναμένεται να κατέχουν 167 από τους 720 ευρωβουλευτές. Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός ανεξάρτητων (49+4) είναι μέλη της ακροδεξιάς. Στους βασικούς παίκτες περιλαμβάνονται ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, που αναμένεται να κερδίσει 30 ευρωβουλευτές, και τα Αδέλφια της Ιταλίας, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, που αναμένεται να εξασφαλίσει 22 ευρωβουλευτές.

Η πολυπλοκότητα της ακροδεξιάς ενότητας

Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά δεν είναι ένα μονολιθικό μπλοκ, αλλά χωρίζεται σε ομάδες όπως το ECR και το ID, η καθεμία με διαφορετικές ιδεολογίες και προσεγγίσεις. Το ECR, το οποίο περιλαμβάνει κόμματα όπως το Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) της Πολωνίας και τα Αδέλφια της Ιταλίας, παρουσιάζεται ως μια πιο εθνικιστική και συντηρητική παράταξη. Αντίθετα, το ID, το οποίο περιλαμβάνει τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν και το Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας, είναι γνωστό για τις λαϊκιστικές και ριζοσπαστικές του θέσεις. Αυτός ο διαχωρισμός σημαίνει ότι η συνεργασία μεταξύ των ακροδεξιών κομμάτων δεν είναι εγγυημένη, καθώς συχνά διαφωνούν σε θέματα όπως οι σχέσεις με τη Ρωσία.

Μια ανάλυση του Ινστιτούτου Robert Schuman υποδηλώνει ότι τόσο το ECR όσο και η ID μπορεί να είναι αναξιόπιστοι σύμμαχοι. Θεωρούνται αδύναμοι στο τεχνικό έργο και ασυνεπείς στην υποστήριξή τους. Αυτό εγείρει αμφιβολίες για την ικανότητά τους να επηρεάσουν σημαντικά τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Καθώς η ΕΕ αντιμετωπίζει την αυξανόμενη επιρροή των ακροδεξιών κομμάτων, το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Ενώ ορισμένοι προβλέπουν μια σεισμική αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική, άλλοι πιστεύουν ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις και η εξωτερική αντίσταση θα περιορίσουν την επίδραση της ακροδεξιάς.